稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が出演する5月31日放送のABEMA『ななにー 地下ABEMA』に元フィギュアスケート選手の高橋成美が登場。フィギュアスケート界の知られざる裏事情や、“りくりゅうペア”として活躍する木原龍一の素顔について語った。【写真】番組には「JCミスコン」GPの中学1年生のみゆあさんも登場高橋は競技生活を振り返りながら、フィギュアスケート選手ならではの経験を次々と明かした。「過去に地域の方のご好