ÀáÌóÇÉ¤ËÄÉ¤¤É÷¡© ¡Ö2Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Î¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤ÇÃíÌÜ¤Î3ÌÃÊÁ
2026Ç¯2·î¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ2Ç¯´Ö¥¼¥í¡×¤¬Âç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤à»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âå¤ï¤ê¤Î¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ºÀÇ¤¹¤ë¤È¡¢¹ñ¤Î¼Ú¶â¡Ê¹ñºÄ¡Ë¤¬Áý¤¨¤Æ¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢±ß°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ³¦¤«¤é¤Ï¡Ö¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤ä°åÎÅ¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¶¯¤¤¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤ä²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¡Ê¾ÃÈñÀÇ¤Î¿·¤·¤¤ÀÁµá½ñ¥ë¡¼¥ë¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÀÇÎ¨¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Îºî¤êÄ¾¤·¤ä»öÌ³ºî¶È¤ÎÁý²Ã¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉéÃ´¤Ï·è¤·¤Æ·Ú¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¡ÖµÕ¿ÊÀ¡×¡Ê¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Û¤ÉÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ëÀ¼Á¡Ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¸ºÀÇ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¡Êº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¤ª¶â¤òÅÏ¤¹»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤ÎÊý¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£°ìÎ§¸ºÀÇ¤Ç¤Ï¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¿Í¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤Ë»Ù±ç¤¬É¬Í×¤ÊÄã½êÆÀ¤Î¿Í¤Ø¤Î¸ú²Ì¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ç¤â¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î¤ª¶â¤¬Â¤ê¤º¡¢¹ñ¤Î¼Ú¶â¤Ç·êËä¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ç¤µ¤é¤Ëºâ¸»¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¡¦°åÎÅ¡¦²ð¸îÀ©ÅÙ¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¾Íè¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¡¢¤É¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«¡£ÆüËÜ¤ÏÆñ¤·¤¤ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÎµÄÏÀ¤¬¿¼¤Þ¤ì¤Ð¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë3´ë¶È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ½£¡¦Ãæ¹ñ¤Ê¤É³¤³°Å¸³«¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÙÂØ±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤Æ¤â·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÆ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§ÅÄÂå ¾»Ç·¡Ê¶âÍ»Ê¸É®²È¡Ë
¿·¸÷¾Ú·ô¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡Ë¤ä¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¶âÍ»¾ðÊó²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶ÈÌ³¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶ÈÌ³¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¾»ö¤·¡¢2024Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¡£¥é¥¸¥ªNIKKEI¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÅÄÂå ¾»Ç·¡Ê¶âÍ»Ê¸É®²È¡Ë)
¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Î²ÝÂê¤È¤Ï¡©ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¤ª¶â¤Î½Ð¤É¤³¤í¡Êºâ¸»¡Ë¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¤ÏÇ¯´Ö20Ãû±ß°Ê¾å¤ò¹ñ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¶â¡¦°åÎÅ¡¦²ð¸î¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¤òÈó²ÝÀÇ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Îºâ¸»¤ËÂç·ê¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤ä²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¡Ê¾ÃÈñÀÇ¤Î¿·¤·¤¤ÀÁµá½ñ¥ë¡¼¥ë¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÀÇÎ¨¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Îºî¤êÄ¾¤·¤ä»öÌ³ºî¶È¤ÎÁý²Ã¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉéÃ´¤Ï·è¤·¤Æ·Ú¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¡ÖµÕ¿ÊÀ¡×¡Ê¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Û¤ÉÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ëÀ¼Á¡Ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¸ºÀÇ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¡Êº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¤ª¶â¤òÅÏ¤¹»ÅÁÈ¤ß¡Ë¤ÎÊý¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£°ìÎ§¸ºÀÇ¤Ç¤Ï¼ýÆþ¤¬Â¿¤¤¿Í¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤Ë»Ù±ç¤¬É¬Í×¤ÊÄã½êÆÀ¤Î¿Í¤Ø¤Î¸ú²Ì¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ç¤â¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î¤ª¶â¤¬Â¤ê¤º¡¢¹ñ¤Î¼Ú¶â¤Ç·êËä¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ç¤µ¤é¤Ëºâ¸»¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¡¦°åÎÅ¡¦²ð¸îÀ©ÅÙ¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¾Íè¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¡¢¤É¤Á¤é¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«¡£ÆüËÜ¤ÏÆñ¤·¤¤ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÎµÄÏÀ¤¬¿¼¤Þ¤ì¤Ð¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë3´ë¶È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã141A¡ä¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã141A¡ä¤Ï¡¢¶å½£ÃÏÈ×¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°»Üºö¤äÁíºÚ¡¦PB¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¶¯²½¤Ë¤è¤êÁÆÍøÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¸µ¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Äã²Á³ÊÀïÎ¬¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤¬¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤Á¡¢À¾Í§¤È¤ÎÅý¹ç¥·¥Ê¥¸¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÀ®Ä¹²ÃÂ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã2897¡äÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã2897¡ä¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¡Ö¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ê¤É°µÅÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¨ÀÊÌÍ¥È¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ë¤è¤êÆâ¿©¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÊÝÂ¸À¤¬¹â¤¯Æü¾ïÅª¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ëÂ¨ÀÊÌÍ¤ÎÈÎÇäÁý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ½£¡¦Ãæ¹ñ¤Ê¤É³¤³°Å¸³«¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÙÂØ±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤Æ¤â·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÆ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¿À¸ÍÊª»º¡ã3038¡ä¿À¸ÍÊª»º¡ã3038¡ä¤Ï¡¢¡Ö¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤òFC¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ß¹â¥á¥ê¥Ã¥ÈÌÃÊÁ¤Î°ì³Ñ¤È¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ë¤è¤êÄã²Á³Ê»Ö¸þ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î½¸µÒÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SNSÈÎÂ¥¶¯²½¤ÇµÒ¿ô¡¦µÒÃ±²Á¤âÂçÉýÁý²ÃÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
³°¿©»º¶È¤Ë¤ÏµÕÉ÷¡©¾åµ¤Î¡Ö¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸½»þÅÀ¤ÎµÄÏÀ¤Ç¡¢³°¿©¡ÊÅ¹Æâ°û¿©¡Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ10¡ó¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿©ÎÁÉÊ¤¬0¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁêÂÐÅª¤Ë³°¿©¤Ï³ä¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¡Ö³°¿©Î¥¤ì¡×¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Ãæ¿©¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÊÛÅö¡¦ÁíºÚ¡Ë¤Ø¥·¥Õ¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ö³°¿©»º¶È¡×¤Ë¤ÏµÕÉ÷¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸¡§ÅÄÂå ¾»Ç·¡Ê¶âÍ»Ê¸É®²È¡Ë
¿·¸÷¾Ú·ô¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡Ë¤ä¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¶âÍ»¾ðÊó²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶ÈÌ³¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶ÈÌ³¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¾»ö¤·¡¢2024Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¡£¥é¥¸¥ªNIKKEI¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÅÄÂå ¾»Ç·¡Ê¶âÍ»Ê¸É®²È¡Ë)