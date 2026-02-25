¶¼°Ò¤Î¡È.571¡É¡ÄÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿26ºÐ¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤±¤½¤¦¡×¡¡Éº¤¦´°Á´³ÐÀÃ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´üÂÔ¡×
14Æü¤«¤é1·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¡Ä¼ÂÀï5»î¹ç¤Ç¤¤¤º¤ì¤â½ÐÎÝ
¡¡ÌÔÎõ¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÁýÅÄ¼î³°Ìî¼ê¤¬23Æü¡¢¹Åç¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢3»î¹çÁ´¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.571¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âº£µ¨¤ÎÉâ¾å¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢2²óÀèÆ¬¡¢4²ó2»à¡¢7²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤âº¸Á°¤Ë²÷²»¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£4ÂÇÀÊÌÜ¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£21Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÀï½é½Ð¾ì¤·¤Æ4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢22Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ï1ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¡¢23Æü¤Ï4½ÐÎÝ¡£3»î¹ç¤Î9ÂÇÀÊ¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨.571¡¢½ÐÎÝÎ¨.667¡¢OPS1.238¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥¥ã¥ó¥×¤ÏÅö½é2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè3¥¯¡¼¥ë¤Î14Æü¤«¤é1·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¡£15Æü¤È18Æü¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¼ÂÀï¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤±¤½¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â±í¤òµß¤¦´Á¡×¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÍÆÀ´èÄ¥¤ì¡×¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë´üÂÔ¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ¹â¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤·¡¢2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤«¤Ê¤«1·³¤ËÄêÃå¤Ç¤¤º¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤Ë¡£¤½¤Î¸å¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î75»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£26ºÐ¤ÎËÜ³Ê³«²Ö¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë