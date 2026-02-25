³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú´ó¤êÁ°¡Û¡¡+2¦Ò¤ò¼ÍÄø¤ËÆþ¤ì¤¿¥í¥ó¥°Í¥Àª¤ÎÅ¸³«¤Ë
Âçºå3·î¸Â¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡57990¡¡+650 ¡Ê+1.13¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3854.5¡¡+34.0 ¡Ê+0.88¡ó¡Ë
¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57955¡¡+615
¡ÊÃí¡§¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢CME¤ÏÂçºå¤ÎÆüÃæ½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡24Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢NY¥À¥¦¡¢ S¡õP500¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¡£AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î¿Ê²½¤¬»ö¶Èµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¤È¤Î¡ÖAI¶¼°ÒÏÀ¡×¤òÇØ·Ê¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿IBM ¤ä¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹ ¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º ¤ÈAIÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¶¡µë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º ¤¬µÞ¿¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤òÌÀ¤ë¤¯¤µ¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NY¥À¥¦¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¤äIBM¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë ¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー ¡¢¥Ûー¥à¡¦¥Ç¥Ý ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡¦¥°¥ëー¥× ¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§ー¥¹ ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹ ¤¬ÆðÄ´¡£
¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤ÎÀ¶»»ÃÍ¤Ï¡¢ÂçºåÈæ615±ß¹â¤Î5Ëü7955±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆüÃæÈæ330±ß¹â¤Î5Ëü7670±ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë5Ëü7340±ß¤ÈÆüÃæÈæÊÑ¤ï¤é¤º¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»ý¤ÁÄ¾¤·5Ëü7450±ß～5Ëü7750±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï¸å¤Ë¥ì¥ó¥¸¤ò¾åÈ´¤¯¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü8090±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¡¢ÆüÃæÈæ650±ß¹â¤Î5Ëü7990±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥«¥´ÀèÊª¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏÇã¤¤Àè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤Î»Ù±çºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Á°Æü¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤ÏÄ«Êý¤³¤½¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü6760±ß¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇÆ±¥Ð¥ó¥É¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤Î¿ä°Ü¤À¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï+1¦Ò¤Ï5Ëü7000±ß¤ËÀÚ¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢+2¦Ò¡Ê5Ëü8880±ß¡Ë¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡5Ëü8000±ß¤Ç¤ÏÌá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥È¤âÆþ¤ê¡¢¶¯¼å´¶¤¬ÂÐÎ©¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢+1¦Ò¤È+2¦Ò¤È¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü8000±ß¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾å²¼¤Î¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¡¢5Ëü7500±ß¤«¤é5Ëü8500±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¡£
¡¡¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤È¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¤Î·è»»¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Ç26ÆüÁáÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¤Ï·è»»È¯É½¤òÁ°¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£³Ú´Ñ¤Ï¶ØÊª¤À¤¬¡¢Á°Æü¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¡ÎÅì¾ÚP¡ÏÊÕ¤ê¤¬Äì·ø¤¤ÃÍÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥í¥ó¥°Í¥Àª¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡24Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï19.55¡Ê23Æü¤Ï21.01¡Ë¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£¾å¸þ¤¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê18.38¡Ë¤ò»Ù»ýÀþ¤È¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÀáÌÜ¤Î20.00¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºòÆü¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç15.00ÇÜ¤Ë¾å¾º¡£14.84ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢14.83ÇÜ¤ò°ÂÃÍ¤ËNT¥í¥ó¥°¤Ë¿¶¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢NT¥·¥çー¥È¤Î´¬¤Ìá¤·¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Â¤â¤È¤Ç¤Ï+1¦Ò¡Ê15.01ÇÜ¡Ë¿å½à¤Ç¤Ï¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü¤ÏÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆNT¥í¥ó¥°¤Ë¿¶¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢+2¦Ò¡Ê15.15ÇÜ¡ËÊÕ¤ê¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï+1¦Ò¿å½à¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹