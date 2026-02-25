¡Ú¾®»³ ¤Î¤Ö¤è¡ÛÆüËÜ¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¡Ä³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¶ÃØ³¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Î¸÷·Ê
ÆüËÜ¤ÇµÞÁý¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô
ÆüËÜ¤Ç³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¿ô¤¬·àÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¼ª¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¶ËÅì¤È¤¤¤¦ÃÏÍýÅª¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ò¶õ·ôÂå¤¬³ä¹â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÊª²Á¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤âÄêÈÖ¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤í¤ÎÂ¿¤µ¤äÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎÉ¹¥¤Ê¼£°Â¡¢¿©Ê¸²½¤ÎË¤«¤µ¤Ê¤É¡¢Î¹¹ÔÀè¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬SNSÅù¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ë¾åµ©¤Ë¸«¤ë±ß°Â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼ÔÁý²Ã¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
³¤³°¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤¬ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤ÎÃÏ¤òÆ§¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£Åö»þ¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤³¤½¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁý²Ã¤·¤¿°õ¾Ý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸½ºß¤Î¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¥Ö¡¼¥à¡×¤Ë¤è¤ë³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢2017Ç¯Åö»þ¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢³¤³°¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°ÆüËÜ¤ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹³°¹ñ¿Í¤È½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2010Ç¯Âå¤Ë¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤Ê¤É¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢2020Ç¯Âå¤Îº£¡¢Î¹¹ÔÀè¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÆüËÜ¥Ö¡¼¥à¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê¹¤¤ÁØ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î´Ö¤ËÆüËÜ¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢É®¼Ô¤ÏÈà¤é¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤òÊú¤¯Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¤É¤³¤òË¬Ìä¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ÎÆüËÜ¿©¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¿Í¤Î´¶¤¸¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤ÐÄêÈÖ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡£¡Ö³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤¬¤É¤¦¸«¤¨¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ÏÉ®¼Ô¤âÂç¤¤¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¤Î°ã¤¤
Á´ÂÎÅª¤Ê·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÂÚºß¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£¡Ö²Á³Ê¤Ï°Â¤¯¤Æ¤â¼Á¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À°È÷¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿Ä®¤ÎÀ¶·é´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÊØÍø¤µ¤Ø¤Î´¶Æ°¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÊ¸²½¤ä½¬´·¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤ò½é¤á¤ÆÎ¹¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤¬´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ëµï¤Æ¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅÏ¹ÒÁ°¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤È¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ´¶¤¸¤¿ÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¯¡£ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÎ¹¹Ô¼Ô¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤Î½Ð¿È¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¡£¤·¤«¤·Âç»¨ÇÄ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¿Í¡¹¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸úÎ¨¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤Ë»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï³Î¤«¤ËÀµ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢±Ø¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÇÎó¤òºî¤Ã¤ÆÅÅ¼Ö¤òÂÔ¤Ä¿Í¡¹¤Î»Ñ¤ä¡¢ºÙ¤«¤Ê¥´¥ß¤ÎÊ¬ÊÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ä¿©·ô¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¡¢Â¾¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤Î¿ô¡¹¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÆüËÜ¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÉ¬¤º¤·¤â¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¡¢¸úÎ¨¤Ð¤«¤ê¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Â¾ð¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Î»ëÅÀ¤Ï¤È¤Æ¤â»Â¿·¤Ç¶½Ì£¿¼¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¤¢¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¡Ö½ÐÁ°¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¶Ã¤
ÆüËÜ¤Ç¿ô¤«·î´Ö±Ñ²ñÏÃ¹Ö»Õ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÆüËÜ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ëÈà¤¬Ç®ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ê¤Éºòº£¤Ï¤É¤³¤Î¹ñ¤Ë¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ì¤Ð¿ô½½Ê¬¤Ç¼«Âð¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¸Î¤¢¤¨¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤éÈà¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ö½ÐÁ°¡×¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ä¶¾Çþ²°¤Ê¤É¡¢ÆëÀ÷¤ß¤ÎÅ¹¼ç¤¬²¬»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¼«Âð¤Þ¤ÇÎÁÍý¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÇÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î½ÐÁ°¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤Àº¬¶¯¤¤Ê¸²½¤À¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤¬¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½ÐÁ°¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢Å¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸´ï¤ä»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£³Î¤«¤Ë½ÐÁ°¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢½ÁÊª¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬ßÖ¤áÊª¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢Å¹¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¥é¥Ã¥×¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼«Âð¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¡£¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¸å¤Î¿©´ï¤ÏµÒ¤¬Àö¤Ã¤Æ¸¼´ØÁ°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¡¢ÍâÆü¤ËÅ¹¼ç¤¬¤½¤Î¿©´ï¤ò²ó¼ý¤·¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë......¤È¤¤¤¦½ÐÁ°¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î½ÐÁ°¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÅ¹¤ÈµÒ¤Î´Ö¤Î¿®ÍÑ¤Î¾å¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¤â¤Î¤À¡£µÒÂ¦¤¬¿©´ï¤ò³ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿©´ï¤òÀö¤ï¤º¤Ë±ø¤¤¾õÂÖ¤ÇÊÖµÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³¤³°¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤Ï»È¤¤¼Î¤Æ¤ÎÍÆ´ï¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÌÍÎà¤Ê¤É¤Î½ÁÊª¤Ç¤µ¤¨¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÇÛÃ£¤µ¤ì¤ë¤·¡¢²¤½£¤äËÌÊÆ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ëÀ½¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÎÁÍý¤¬ÇÛÃ£¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÄêÈÖ¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¤³¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ëÀ½¤ÎÍÆ´ï¤Î¤³¤È¤ò¡ÉDoggy bag¡É¤È¸Æ¤Ö¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö¸¤¤Î±ÂÍÑ¤ÎÍÆ´ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¾Î¤Ç¡¢¤ªÀ¤¼¤Ë¤âÈþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÎÁÍý¤â¸«Îô¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÅ¹¤äµÒ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¸úÎ¨¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¼°¤Î½ÐÁ°¤ÏÈó¸úÎ¨¤Î¶Ë¤ß¤À¡£ÇÛÃ£¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍâÆü¤ËÅ¹Â¦¤¬¿©´ï¤ò²ó¼ý¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¼ê´Ö¤À¤·¡¢µÒÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿©¤Ù¤¿¸å¤Î¿©´ï¤òÀö¤¦¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¹Â¦¤Ï²ó¼ý¤·¤¿¿©´ï¤òµÒÂ¦¤¬Àö¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢Å¹¤Ç¤Õ¤¿¤¿¤ÓÀö¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£»È¤¤¼Î¤Æ¤ÎÍÆ´ï¤ÇÇÛÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤³¤¦¤·¤¿ÌÌÅÝ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÛÃ£¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤Å¹¤ÏÂ¿¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿°û¿©Å¹¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Å¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ÎÎÁÍý¤ò¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Å¹Â¦¤Îµ¤¸¯¤¤¡¢¤½¤·¤ÆµÒÂ¦¤â»È¤Ã¤¿¿©´ï¤òåºÎï¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇÅ¹Â¦¤Î¿´°Õµ¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÂº½Å¤¹¤ëÀº¿À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºòº£¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥¢¥×¥ê¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½ô³°¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤¼Î¤ÆÍÆ´ï¤òÍÑ¤¤¤ÆÎÁÍý¤òÇÛÃ£¤¹¤ëÅ¹¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î½ÐÁ°¤Î¿Í¾ðÌ£°î¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤â¼º¤ï¤ì¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
Ê£»¨¤¹¤®¤ëÃÏ²¼Å´¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï
ÆüËÜ¤Î½ÐÁ°¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤¿ÆüËÜ¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ²¼Å´¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÎÁ¶â¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÊ£»¨²ø´ñ¤ÇÈó¸úÎ¨Åª¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤À¡£
¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÏ²¼Å´¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Å´Æ»¤Î±¿ÄÂ¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ëµ÷Î¥¤ËÈæÎã¤·¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¡£°ì±Ø¤äÆó±Ø¤Ê¤é¤¤¤¯¤é¡¢»°±Ø¤«¤é¸Þ±Ø¤Ï¤¤¤¯¤é¡¢Ï»±Ø°Ê¾å¤Ï¤¤¤¯¤é......¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯°Û¤Ê¤ë±¿ÄÂ¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃÏ²¼Å´¤ËÆó¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤¬Â¸ºß¤·¡¢»äÅ´³Æ¼Ò¤È¤ÎÁê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Û¤Ê¤ëÅ´Æ»²ñ¼Ò¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾è¤ê´¹¤¨¤Î¾ì¹ç¤Ï±¿ÄÂ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿³Û¤«¤éÍøÍÑ¤·¤¿¶è´ÖÊ¬¤Î±¿ÄÂ¤¬¼«Æ°¤Çº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò°Õ¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÚÉä¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï¡¢¾è¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶è´Ö¤òÅÅ¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¡£¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤È¤Ï±ï¤¬¤Ê¤¤³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÊ£»¨¤ÊÅ´Æ»ÎÁ¶â¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï°ì¤Ä¤Îµ´Ìç¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï»ÔÆâ¤ÎÃÏ²¼Å´¤Î±¿ÄÂ¤Ï´°Á´¤Ë¶Ñ°ì¤À¤½¤¦¤À¡£¹Ù³°¤Ø¤ÎÅ´Æ»°ÜÆ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¾¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶âÂÎ·Ï¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»±¿ÄÂ¤Û¤É¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢É®¼Ô¤¬µï½»¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ê¤ä¥ê¥¹¥Ü¥ó¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤ä¥È¥Ó¥ê¥·¤Ç¤âÃÏ²¼Å´¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¶Ñ°ìÎÁ¶â¤À¤Ã¤¿¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¤À¤±¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤ä¥â¥¹¥¯¥ï¤Ê¤É¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ÔÆâ¸òÄÌ¤ÎÎÁ¶â¤Ï¶Ñ°ì¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤µ¤¨¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢³Î¤«¤ËÈà¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¡¢ÀÚÉäÈÎÇäµ¡¤Î²èÌÌ°ìÇÕ¤ËÊÂ¤Ö¥Ü¥¿¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÌÜÅª¤Î±Ø¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢»þ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Íý²ò¤Ç¤¤º±Ø°÷¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢±Ø°÷¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤¸¤Ì³°¹ñ¿Í¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¡¢¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÀÚÉäÇä¤ê¾ì¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó......¤³¤¦¤·¤ÆÊ¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¯Èó¸úÎ¨Åª¤À¡£½ô³°¹ñ¤ÎÂçÅÔ»Ô¤ËÊï¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ²¼Å´¤ÎÍøÍÑ¤ÏÁ´Ï©Àþ¤É¤Î¶è´Ö¤Ç¤â¡û¡û±ß¶Ñ°ì¡×¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÌäÂê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
½ô³°¹ñ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤ëÃÏ²¼Å´¤Î¶Ñ°ì±¿ÄÂ¤ä¥¾¡¼¥óÀ©±¿ÄÂÂÎ·Ï¤¬ÆüËÜ¤ÇÉáµÚ¤·¤Ê¤¤Í×°ø¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Å´Æ»²ñ¼Ò¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î»ö¾ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤È¤¤¤¦Â¾¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤±¿¹Ô¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¶Ñ°ì±¿ÄÂ¤ä¥¾¡¼¥óÀ©±¿ÄÂ¤ò¼Â¸½¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤ò¶ËÃ¼¤Ë·ù¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿Í¤Îµ¤¼Á¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¡£
¤â¤·ÃÏ²¼Å´¤Î±¿ÄÂ¤òÁ´¤Æ¶Ñ°ì¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì±ØÊ¬¤À¤±ÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤â»ÏÈ¯±Ø¤«¤é½ªÅÀ¤Þ¤Ç¿ô½½Ê¬¤«¤±¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¤â¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ö°ì±Ø¤À¤±ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂ»¡×¡ÖÄ¹¤¤¶è´Ö¾è¼Ö¤¹¤ë¿Í¤ÏÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Ë´Ø·¸¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÉÔ¸øÊ¿¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¶è´Ö¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¤¤¤«¤é¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Â¾¿Í¤¬¼«Ê¬¤è¤êÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤·¤ÆÆÀ¤·¤è¤¦¤¬´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¼Ò²ñ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ñ°ìÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¾å¤ÇÃ»¤¤µ÷Î¥¤À¤±¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤ËÂ»¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÉÔ¸øÊ¿¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¡Ö»ä¤Ï»ä¡¢Â¾¿Í¤ÏÂ¾¿Í¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÆüËÜ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
