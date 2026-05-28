神奈川県藤沢市内の江ノ島電鉄・江ノ島駅横の踏切で、若い女性観光客2人が遮断機の下りた後も留まっている危険な状況を撮った動画がSNS上で投稿され、関心を集めている。2人は、同駅に停車中の電車を撮影し、スマホで見比べ合っている様子だった。当時の状況などについて、江ノ島電鉄に取材して話を聞いた。我に返ったのか、遮断機バーの先頭まで走り出し遮断機のバーが降りて来ても、踏切内に数人の観光客がいる。女性1人は、ドリ