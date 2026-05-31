ベトナム南部ホーチミンの「ワニ釣り」施設で餌を食べるワニ＝2026年3月（共同）ベトナム南部ホーチミンのテーマパーク「スイティエン公園」にあるワニ釣り体験施設がじわりと人気を伸ばしている。さおでひもに結んだ餌の生肉を池に垂らし「大きなワニと引き合うのはスリル満点の迫力」（係員）。日本が支援した都市鉄道の駅が園の前に完成し、アクセスが向上。外国人観光客が倍増したといい、さらなる知名度の向上に期待する。