日本政府観光局によると、2026年4月の訪日外国人は前年同月比5.5%減の369万人だった。前年比で減少したのは2026年1月以来となる。中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけてから、訪日客数の伸び率の鈍化が鮮明になってきた。足元では原油価格の高騰による航空運賃の上昇で、旅行を控える動きが強まる可能性もある。 【画像】スラムダンクの踏切 インバウンド消費減退の影響が大きそうなのが外食産業だ。焼肉など一部業態