Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥¨¥¤¥·¥¢¥ó£Ó <8946> ¡¡114±ß¡¡(+30±ß¡¢+35.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Á£Ó£É£Á£Î¡¡£Ó£Ô£Á£Ò <8946> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤Ï20Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¾Íè¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ËÈ÷¤¨¤ÆÄê´¾¤Ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È¹àÌÜ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£ÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×µ»½ÑµÚ¤Ó´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¸¦µæ¡¢³«È¯¡¢Äó¶¡¡×¡Ö°Å¹æ»ñ»º¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Èー¥¯¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¡¢ÇäÇã¡¢ÊÝ´ÉÊÂ¤Ó¤Ë´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¡×¡ÖWeb3.0¤Ë´ð¤Å¤¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥Èー¥¯¥Î¥ß¥¯¥¹Àß·×¡¦¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È´Æºº¡×¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤Î½ÀÆðÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¿ä¿Ê¤äºâÌ³´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¸½¹Ô¤ÎÈ¯¹Ô²ÄÇ½³ô¼°Áí¿ô¤òÊÑ¹¹¤·¡¢È¯¹ÔÏÈ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Äê´¾ÊÑ¹¹¤Î¤¿¤á¤ÎÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤ò3·î27Æü¤Ë³«¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¢££Ô£Â¥°¥ëー¥× <6775> ¡¡190±ß¡¡(+50±ß¡¢+35.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Ô£Â¥°¥ëー¥× <6775> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£24Æü¡¢Äã²Á³Ê¤Î¿··¿ÅÅ»Ò¥ì¥¸¥¹¥¿ー¡Ö¥¬¥Á¥ã¥ì¥¸GR-1¡×¤ò5·î¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè2¼¡¹â»ÔÆâ³Õ¤Î·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤Ø¤Î»Ø¼¨½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¾ÃÈñÀÇÎ¨¤ÎÊÑ¹¹¤Ë½ÀÆð¤Ê¥¹¥Þ¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉáµÚ¤ËÁáµÞ¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Êª¿§¿Íµ¤¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Æ±À½ÉÊ¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÂÐ±þ¤Ê¤É¤Î¸½Âå¤ÎÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÉ¬¿Üµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¸÷ÍÛ¼Ò <7946> ¡¡2,770±ß¡¡(+500±ß¡¢+22.0¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¸÷ÍÛ¼Ò <7946> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢3·î8Æü¤ò¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤È¤·¤Æ1³ô¤ò5³ô¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¸þ¾å¤ÈÅê»ñ²ÈÁØ¤Î³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¥¯¥»¥ë£È£Ä <402A> ¡¡657±ß¡¡(+100±ß¡¢+18.0¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥¢¥¯¥»¥ë¥¹¥Úー¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <402A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¥¹¥Úー¥¹¤¬Á°½µËö20Æü¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Î¡Ö±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ°È÷¡¦±¿±ÄÅù»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¾Ê¤È»ö¶È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿ÆÃÊÌÌÜÅª²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¥µ¥Ã¥È¡¦¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤é¤È¡¢¸÷³Ø±ÒÀ±²èÁü¤ÎÇ¼Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë±ÒÀ±²èÁü¥Çー¥¿¼èÆÀ¶ÈÌ³Åù°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ°È÷¡¦±¿±ÄÅù»ö¶È¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥Õ ËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê²èÁü¾ðÊó¤Î°ÂÄêÅª¤Ê¼èÆÀ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹PFI»ö¶È¡£¥È¥é¥¤¥µ¥Ã¥È¡¦¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀßÎ©¤·¤¿»°É©ÅÅµ¡ <6503> [Åì¾Ú£Ð]¤È¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9412> [Åì¾Ú£Ð]¡¢»°°æÊª»º <8031> [Åì¾Ú£Ð]¤Î3¼Ò¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥¹¥Úー¥¹¤ä£Ó£ù£î£ó£ð£å£ã£ô£é£ö£å <290A> [Åì¾Ú£Ç]¡¢£Ñ£Ð£Ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <464A> [Åì¾Ú£Ç]»Ò²ñ¼Ò¤Î£Ñ£Ð£Ó¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤È¤È¤â¤ËÍî»¥¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥¹¥Úー¥¹¤ÏÆ±»ö¶È¤ËÍ£°ì¤Î¸÷³Ø²èÁüÄó¶¡¼Ô¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£»Ø·îÅÅ <6994> ¡¡1,107±ß¡¡(+150±ß¡¢+15.7¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡»Ø·îÅÅµ¡À½ºî½ê <6994> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±»þ¤Ë2018Ç¯1·î¤Î¹âÃÍ1054±ß¤âÊ§¿¡¤·¡¢¼Â¼ÁÀÄ¶õ·÷¤ËÆÍÆþ¡£»þ²Á¤Ï1991Ç¯7·î°ÊÍèÌó35Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ·÷¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£»°É©ÅÅ·Ï¤Î¥³¥ó¥Ç¥ó¥µーµÚ¤ÓÅÅÎÏµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¡¢Âç·¿¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤Ç¹â¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ²áÈ¾¤Î¾¦ÉÊ¥·¥§¥¢¤òÍ¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥Á¥È¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤ä¼õÇÛÅÅµ¡´ï¸þ¤±¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー¤¬¹¥Ä´¡£¹¹¤Ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤ÎÊä½õÅÅ¸»¤Ç¤¢¤ëUPS¡ÊÌµÄäÅÅÅÅ¸»ÁõÃÖ¡Ë¸þ¤±¤Ç¼ûÍ×³«Âó¤¬¿Ê¤ß¶ÈÀÓ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯3·î´ü¤ÎºÇ½ªÍø±×¤Ï´üÃæ2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë¾åÊý½¤Àµ¤ò¹Ô¤¤¡¢Á°´üÈæ5³äÁý¤Î18²¯±ßÍ½ÁÛ¤ÈÂçÉý¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¤³¤ì¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤Î²áµîºÇ¹â¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ÂçË¹©¶È <6470> ¡¡1,070±ß¡¡(+85±ß¡¢+8.6¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡ÂçË¹©¶È <6470> [Åì¾Ú£Ó]¤¬6ÆüÂ³µÞ¿¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃøÌ¾¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î°æÂ¼½ÓºÈ»á¤¬½õ¸À¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò£æ£õ£î£ä£î£ï£ô£å¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¥Îー¥È¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬20ÆüÉÕ¤Ç´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤·¤¿ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢ÂçË¹©¶È³ô¤ò5.54¡ó¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï¡Ö¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥³ー¥É¤ËÂ§¤ê·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ê¡¢IR¡¦»ñËÜ¸úÎ¨¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÂ¥¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼õ±×¼Ô¤ÎÍø±×¤òÊÝÁ´¤¹¤ë°Ù¤Ë¡¢ÊÝÍÌÜÅª¤ò¡Ø½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï2·î13Æü¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢»×ÏÇÅª¤ÊÇã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥¥ª¥¯¥·¥¢ <285A> ¡¡22,270±ß¡¡(+1,710±ß¡¢+8.3¡ó)
¡¡¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <285A> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Á°Æü23Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÏÁí¤¸¤ÆÆðÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¥»¥¯¥¿ー¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤¬·øÄ´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ê¤Éìì¹Ô¿§¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¡¢NAND¥á¥â¥êー¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯ ¤Ï4Ï¢Æ¤Ç666¥É¥ëÂæ¤Þ¤ÇÃÍ¤òÌá¤·¡¢2·î3Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿¾å¾ìÍè¹âÃÍ725¥É¥ë¤òÁáÈÕ»ë³¦¤ËÂª¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¥ª¥¯¥·¥¢¤Ï¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÈÆ±¶ÈÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ò¶¦Æ±±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é³ô²ÁÏ¢Æ°À¤â¹â¤¯¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤È¤ß¤é¤ì¤ëÇã¤¤¤òÍ¶°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤ÏÅì¾ÚÁ´»Ô¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£½»Í§¹Û <5713> ¡¡10,810±ß¡¡(+800±ß¡¢+8.0¡ó)
¡¡½»Í§¶âÂ°¹Û»³ <5713> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4ÆüÂ³µÞ¿¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¡ÊCOMEX¡Ë¤Ç¶âÀèÊª4·îÊª¤Ï23Æü¡¢Á°½µËöÈæ144.7¥É¥ë¹â¤Î1¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¡á5225.6¥É¥ë¤È¾å¾º¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ò½ä¤ë·Ù²ü´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤Îº®Íð¤Ê¤É¤¬·ùµ¤¤µ¤ì°ÂÁ´»ñ»º¤Î¶â¤ËÇã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤¬È¯Æ°¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ°ã·ûÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆ±Æü¤Ë¿·¤¿¤Ë10¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¹¹¤Ë21Æü¤Ë¤Ï15¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î³ô²Á¤Ï12Æü¤Ë1Ëü1020±ß¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¸å¤ÏÄ´À°¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¤â¤È¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¾å¾º´ðÄ´¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥¿¥à¥é <6768> ¡¡724±ß¡¡(+38±ß¡¢+5.5¡ó)
¡¡¥¿¥à¥éÀ½ºî½ê <6768> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¥È¥é¥ó¥¹¤ä¥ê¥¢¥¯¥¿¤Ç¼ÂÀÓ¤¬¹â¤¤¤Û¤«¡¢¤Ï¤ó¤ÀºàÎÁ¡¢Æ³ÅÅ¡¦Àä±ïºàÎÁ¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Ò²½³ØºàÎÁ¤ËÅ¸³«¤·¡¢¹â¤¤¾¦ÉÊ¥·¥§¥¢¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡À¤Âå ¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¶È³¦¤ÎÀè¶î¼Ô¤ÇÁá¤¯¤«¤é¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Î¼ûÍ×¤¬À¤³¦Åª¤Ë¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤ËµÕÉ÷´Ä¶¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÏAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¤ÎÆÃ¼û¤¬¼ý±×²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÅÅÎÏÎÌ¤ÏËÄÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ä¤ì¤Æ¸úÎ¨¤Î¹â¤¤ÅÅÎÏÊÑ´¹¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤È¹çÃ×¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÆ±¼Ò¤¬À½Â¤¤¹¤ë¹âµ¡Ç½ºàÎÁ¡Ê´¶¸÷À¥«¥Ðー¥ì¥¤¡Ë¤ÏAI¥µー¥Ðー¤Ê¤É¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬´û¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶ÈÀÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â26Ç¯3·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï50²¯±ß¤ÈÁ°´üÈæ4¡ó¸º±×¤ò¸«¹þ¤à¤¬¡¢Áý³Û½¤Àµ¤Ø¤Î»×ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÅ¾Áý±×¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£°°²½À® <3407> ¡¡1,833±ß¡¡(+93±ß¡¢+5.3¡ó)
¡¡°°²½À® <3407> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£º£·î4Æü¤Ë26Ç¯3·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò½¾Íè¤Î2210²¯±ß¤«¤é2250²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ6.2¡óÁý¡Ë¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬°ú¤Â³¤Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤è¤¦¡£¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤Ï24Æü¡¢ÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¤È¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÈîÎÁ¸»¤È¤·¤¿ÍÜ±ÕºÏÇÝµ»½Ñ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¡ÖÇÀ¸¦¥Í¥¤¥Á¥ãー¡¦¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â³ô²Á¤Î»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯ <6324> ¡¡4,590±ß¡¡(+215±ß¡¢+4.9¡ó)
¡¡¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º <6324> [Åì¾Ú£Ó]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£Á°½µËö20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2·î27ÆüÉÕ¤ÇÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤«¤éÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø»Ô¾ìÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤Ë¤è¤ë¼ûµë²þÁ±¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÇÈÆ°»õ¼ÖÁõÃÖ¡Ö¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ºÂ®ÁõÃÖ¤ä¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤äÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤¬¼ç¤Ê»ö¶È¡£26Ç¯3·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â570²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ2.4¡óÁý¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×15²¯±ß¡ÊÆ±9.9ÇÜ¡Ë¤ò¸«¹þ¤à¡£
¢£´¥µ¥Á¥ <9308> ¡¡1,616±ß¡¡(+70±ß¡¢+4.5¡ó)
¡¡´¥µ¥Á¥ <9308> [Åì¾Ú£Ó]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£Á°½µËö20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¹á¹Á¤ÎÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ê¥à¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º¤¬´¥µ¥Á¥¤Î³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ë5¡ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ±Æü¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥à¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤Ï5.44¡ó¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï13Æü¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï¡Ö½ãÅê»ñ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857> ¡¡26,620±ß¡¡(+1,145±ß¡¢+4.5¡ó)
¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È <6857> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£¤³¤³Ä´À°¿§¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¤ÏÇ¯½é¤«¤é¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜÀè¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò´üÂÔ¤·¤¿²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤òÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£25Æü¤ËÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Î11-1·î´ü·è»»È¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤Î¥Ëー¥º¤¬¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÉº¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ò¼çÍ×¸ÜµÒ¤È¤¹¤ë¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤ÎÃÍÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Á°½µ¤Ë¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤Ï¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ËÈ¼¤¦¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤òÍ¶¤¦¸ÄÊÌ¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖºàÎÁ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥Õ¥©¥¹¥¿ー <6794> ¡¡3,110±ß¡¡(+117±ß¡¢+3.9¡ó)
¡¡¥Õ¥©¥¹¥¿ーÅÅµ¡ <6794> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£Á°½µËö20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Åê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¯¥·¥¦¥à¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ë¤è¤ë³ô¼°ÊÝÍÈæÎ¨¤¬17.62¡ó¤«¤é18.65¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×ÏÇ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÊÑ¹¹Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï2·î13Æü¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Ï¡Ö½ãÅê»ñ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È <7846> ¡¡4,971±ß¡¡(+126±ß¡¢+2.6¡ó)
¡¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó <7846> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Åì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÊToSTNeT-3¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢24Æü¤Ë¼èÆÀÁí¿ô211Ëü9000³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î5.68¡ó¡Ë¡¢¼èÆÀÁí³Û106²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£24ÆüÄ«¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÏÆ±Æü¡¢¾å¸Â¤È¤Ê¤ë211Ëü9000³ô¤ò1³ô4845±ß¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¤¿¡£»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¤Û¤«Æ±¼Ò¤Ï20Æü¡¢¼«¼Ò³ô350Ëü³ô¤ò3·î31Æü¤Ë¾ÃµÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É <2702> ¡¡7,290±ß¡¡(+180±ß¡¢+2.5¡ó)
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2702> [Åì¾Ú£Ó]¤¬È¿È¯¡£Á°½µ19Æü¤ËÂ³¤¡¢ºÆ¤Ó¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï24Æü¡¢É¸½àÅ¹ÊÞ¤ÎÌó6³ä¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢25Æü¤«¤éÅ¹Æ¬²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤ò10±ß¤«¤é50±ß¤ÎÉý¤Ç²þÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸¶ºàÎÁÈñ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¡¢¿Í·ïÈñ¾å¾º¤ÎÄ¹´ü²½¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¡×¤Ï480±ß¤«¤é500±ß¤Ø¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡×¤Ï450±ß¤«¤é480±ß¤ØÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£º£¸å¤Î¼ý±×ÎÏ¸þ¾å¤Ø¤Î´üÂÔ¤«¤éÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¢£¾¼ÏÂ»º <2004> ¡¡3,455±ß¡¡(+70±ß¡¢+2.1¡ó)
¡¡¾¼ÏÂ»º¶È <2004> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï20Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢30Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×ÌÜÉ¸¤ò140²¯±ß¡Ê26Ç¯3·î´üÍ½ÁÛ¤Ï110²¯±ß¡Ë¤È¤¹¤ëÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤òºöÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£36Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×ÌÜÉ¸¤ò200²¯±ß°Ê¾å¤È¤¹¤ëÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖSHOWA VISION 2035¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ý±×ÂÎ¼Á¤Î¶¯²½¤ò·Ç¤²¡¢´ðÈ×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢»ö¶È²£ÃÇ¤Ç¤Î»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹½¤¨¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ä¿·µ¬Ê¬Ìî¤È¤¤¤Ã¤¿À®Ä¹Ê¬Ìî¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¥É¥é¥¤ <1909> ¡¡12,730±ß¡¡(+250±ß¡¢+2.0¡ó)
¡¡ÆüËÜ¥É¥é¥¤¥±¥ß¥«¥ë <1909> [Åì¾Ú£Ó]¤¬5ÆüÂ³¿¡£Á°½µËö20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢3·î31Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ1³ô¤ò4³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Åê»ñÃ±°ÌÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ²È¤¬¤è¤êÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Åê»ñ²ÈÁØ¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£¸úÎÏÈ¯À¸Æü¤Ï4·î1Æü¡£
¢£¥¹¥«¥Ñー£Ê <9412> ¡¡2,846±ß¡¡(+46±ß¡¢+1.6¡ó)
¡¡¥¹¥«¥Ñー£Ê£Ó£Á£Ô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9412> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£Æ±¼Ò¤ÏÍÎÁÊüÁ÷¡Ö¥¹¥«¥Ñー¡ª¡×¤Î¤Û¤«¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É±§Ãè»ö¶È¤Ë·¹Ãí¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢20Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢»°É©ÅÅµ¡ <6503> [Åì¾Ú£Ð]¡¢»°°æÊª»º <8031> [Åì¾Ú£Ð]¤È¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿ÆÃÊÌÌÜÅª²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¥µ¥Ã¥È¡¦¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ËÉ±Ò¾Ê¤È¡Ö±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ°È÷¡¦±¿±ÄÅù»ö¶È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¤³¤ì¤¬³ô²Á¤ò¿·¤¿¤Ë»É·ã¤¹¤ëºàÎÁ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡£·ÀÌó¶â³Û¤Ï2831²¯±ß¤Ç¡¢»ö¶È´ü´Ö¤Ïº£Ç¯2·î19Æü¤«¤é2031Ç¯3·î31Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥Ë¥³¥à£È£Ä <8715> ¡¡1,195±ß¡¡(+17±ß¡¢+1.4¡ó)
¡¡¥¢¥Ë¥³¥à¡¡¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <8715> [Åì¾Ú£Ð]¤¬6ÆüÂ³¿¡£2021Ç¯2·î°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Á°½µËö20Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢1·îÅÙ¤Î·î¼¡·Ð±Ä¥Ñ¥é¥áー¥¿ー¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀµÌ£¼ýÆþÊÝ¸±ÎÁ¤¬55²¯2900Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ6.7¡óÁý¡Ë¤ÈÁý¼ý´ðÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÝÍ·ÀÌó·ï¿ô¤Ï138Ëü1349·ï¡ÊÆ±8.8¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨24Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹