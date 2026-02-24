シャオミ、ノイキャン対応の完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」を日本で2月24日に発売！価格は9980円。3月9日までは8980円

シャオミ、ノイキャン対応の完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」を日本で2月24日に発売！価格は9980円。3月9日までは8980円