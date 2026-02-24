シャオミ、ノイキャン対応の完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」を日本で2月24日に発売！価格は9980円。3月9日までは8980円
Xiaomi（以下、シャオミ）の日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は24日、同社が展開するコストパフォーマンスの高い「REDMI」ブランドにおける新商品として臨場感にこだわるノイズキャンセリング（ノイキャン）機能に対応した完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro（型番：M2535E1）」（Xiaomi Communications製）を日本市場にて発売すると発表しています。
また発売日から2026年3月9日（月）までは早割価格として1,000円OFFの8,980円で販売されています。なお、REDMI Buds 8 Proはカラーバリエーションがグレイシャーブルーおよびオブシディアンブラック、クラウドホワイトの3色展開で、同梱品はREDMI Buds 8 Pro（イヤホン）本体のほか、充電ケースおよびUSB Type-C充電ケーブル、イヤーチップ（S2×2、L×2、M×2＜取り付け済み＞）、取扱説明書となっています。
REDMI Buds 8 Proはコストパフォーマンスを重視したREDMIブランドにおける新しい完全ワイヤレスイヤホンで、最大55dBのアクティブノイズキャンセリング（ANC）や同軸トリプルドライバーシステムによるHi-Res Audio認証のサウンド体験に加え、ノイズキャンセリングの超広帯域周波数が最大5kHzに強化され、通勤・移動時などの使用シーンに合わせて音声への没入感から通話品質、日常の使い勝手までワンランク上のリスニングを提供するフラッグシップモデルです。
また可聴範囲全体で最大55dBのANC深度に対応し、超高サンプリングレートで周囲の環境ノイズを検知して装着状態や環境変化に合わせてリアルタイムに最適化し、さらにノイズキャンセリングとノイズマスキングを組み合わせることによって移動中でも心地良い静けさを提供します。これにより、飛行機・鉄道・公共交通機関などの使用シーンに合わせて音声への没入感を高めているとのこと。サイズはイヤホン（片側）が約30.6×21.3×24.5mm、充電ケースが約61.01×48.28×25.17mm、質量はイヤホン（片側）が約5.3g、充電ケースが約36.3g。
バッテリー容量はイヤホンのみで54mAh、充電ケースが480mAhとなっており、1回の充電で最大8時間、充電ケース併用で最大33時間の音楽再生が可能で、急速充電によってわずか5分の充電で最大2時間のリスニングが可能です。さらにIP54等級の防塵・防滴に対応し、日常のさまざまなシーンで安心して使用できます。加えてシャオミ独自開発のAIアルゴリズムと3つの内蔵マイクの組み合わせによってどこにいてもクリアな通話を実現し、風切り音にも強く、秒速12メートルの風の中での環境下でも聞き取りやすい通話が可能です。
また新世代のアコースティックアーキテクチャによってより豊かなディテールと俊敏なサウンドレスポンスを実現し、低音域は100Hz以下で最大2dB向上して輪郭のある重低音を楽しめ、さらにLDACによる高音質伝送に対応して歪みを抑えたクリアなサウンドを実現しており、Hi-Res Audio認証の高音質サウンド体験をより手軽に日常へ届けてくれます。またDolby Audioによる3Dオーディオの立体的なサウンドによってクリアな音声、聞き取りやすい会話、繊細なディテール、臨場感あるサウンドを実現しています。
さらにアダプティブサウンドにも対応し、音楽・動画・ゲームに没入できる立体的なリスニング体験を提供します。他にもスマートフォン（スマホ）やパソコンなどの2台の製品へ同時接続できるため、切り替えの手間なくマルチタスクをサポートし、さらに1台の製品に2組のイヤホンを接続できる「オーディオ共有」によってコンテンツを手軽にシェアできます。またケースを開くと対応製品を自動検出して接続できるGoogle 「Fast Pair」にも今まで通りに対応。加えて「Xiaomi Earbuds」アプリでジェスチャー操作やオーディオ設定などを自在にカスタマイズできます。
