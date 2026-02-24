グーグルが日本でPixelスマホなどの新しい正規保証サービス「Pixel Care+」を提供開始！まずGoogle ストアで対応し、他の販路でも後日
Googleの日本法人であるグーグル（以下、Google Japan）は24日、Googleが「Made by Google」で展開している製品を対象とした新しい正規保証サービス「Pixel Care+」の提供を日本国内で2026年2月26日（火）より開始するとお知らせしています。まずは日本における公式Webショップ「Google ストア」で対象のスマートフォン（スマホ）などの製品を購入する際に加入できるほか、購入後30日以内であればいつでも加入可能です。
対象機種は現時点で「Pixel 10」や「Pixel 10 Pro」、「Pixel 10 Pro XL」、「Pixel 10 Pro Fold」、「Pixel 9a」、「Pixel 9」、「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」、「Pixel Tablet」、「Pixel Watch 4」、「Pixel Watch 3」、「Fitbit Sense 2」、「Fitbit Versa 4」、「Fitbit Inspire 3」などとなっており、少なくとも「Pixel Buds Pro 2」や「Pixel Buds 2a」、「Google Nest Hub Max」などは対象となっていません。
Pixel Care+はGoogleが展開する「Pixel」ブランドなどのMade by Googleの製品に対する新しい正規保証サービスで、無料の画面割れ修理やバッテリー交換、専門スタッフ「Google Pixel エキスパート」による優先サポート、Google純正パーツの使用などといったMade by Googleの製品をより手厚く守るための有料サービスとなっており、プランは通常プランと紛失・盗難プランが用意され、それぞれ月額払いと一括払いがあります。Pixel Care+の主な補償内容は以下の通り。
（1）無料の画面修理・バッテリー交換：画面（前面・背面）の修理※1やバッテリー交換※2を自己負担額0円で対応します。
（2）偶発的な損傷も回数無制限で補償：落下や水没などの過失による損傷や機械的な故障に対し、回数無制限で補償を申請できます※3。
（3）店舗での修理対応：全国100箇所以上にある「iCracked」の店舗にて対面での修理が可能です※4。
（4）エキスパートによる優先サポート：Google Pixel エキスパートがトラブル解決を優先的にサポートします。
（4）すばやく交換品を発送：交換品が必要な際は送料無料で最短翌日に発送します（一部地域を除く）。
（5）紛失・盗難補償プラン（オプション）：通常のPixel Care+の補償内容に加え、万が一の紛失や盗難に備えた追加保証プランも選択可能です※5。
（7）安心のGoogle純正パーツ：修理にはGoogle純正パーツを使用し、交換が必要な場合もGoogle純正の交換品をお届けします。
※1 画面の無料修理はスマホのみが対象です。まあフォルダブルスマホ「Fold」シリーズについては外側ディスプレイのみ修理の対象となります。対象箇所のディスプレイ以外の修理を行う場合には別途サービス手数料がかかります。
※2 バッテリー最大容量が80％未満に低下した場合が対象です。
※3 偶発的な損害や故障に対する補償に回数制限はありません。ただし、紛失・盗難の補償については12カ月間で2回までとなっています。
※4 スマホの修理のみが対象です。
※5 対象製品が紛失または盗難にあった時点で探す機能「Find Hub」がオンになっている必要があります。またFind Hubは補償請求手続きの全期間を通じてオンである必要があります。
加入はGoogle ストアの購入時にPixel Care+のプランを選ぶほか、購入後に30日以内であればいつでも加入可能で、購入後に加入する場合には対象となる製品にてGoogle ストア、または新しいスマホなど向けアプリ「My Pixel」（以下、My Pixelアプリ）から追加します。現時点における対象機種と料金（金額はすべて税込）は以下の通り。
また修理や交換の申請もGoogle ストアやMy Pixelアプリから希望の修理場所や日時を選択して申請できます。Google JapanではPixel Care+に加入した人により手厚い補償と優先的なサポート、そして大きな安心を届けるとし、大切な製品を長く、安心して使うために是非、Google ストアや新しいMy Pixel アプリからPixel Care+をチェックしてみて欲しいと案内しています。
|対象機種
|Pixel Care+
|紛失・盗難プラン
|通常プラン
|月額払い
|一括払い
|月額払い
|一括払い
|Pixel 10
|1,280円
|25,800円
|1,180円
|23,800円
|Pixel 10 Pro
|1,780円
|35,800円
|1,580円
|31,800円
|Pixel 10 Pro XL
|1,780円
|35,800円
|1,580円
|31,800円
|Pixel 10 Pro Fold
|2,280円
|45,800円
|2,080円
|41,800円
|Pixel 9a
|880円
|17,800円
|780円
|15,800円
|Pixel 9
|1,280円
|25,800円
|1,180円
|23,800円
|Pixel 9 Pro
|1,780円
|35,800円
|1,580円
|31,800円
|Pixel 9 Pro XL
|1,780円
|35,800円
|1,580円
|31,800円
|Pixel Tablet
|780円
|15,800円
|680円
|13,800円
|Pixel Watch 4
|680円
|13,800円
|580円
|11,800円
|Pixel Watch 3
|680円
|13,800円
|580円
|11,800円
|Fitbit Sense 2
|ー
|ー
|ー
|4,800円
|Fitbit Inspire 3
|ー
|ー
|ー
|2,800円
|Fitbit Versa 4
|ー
|ー
|ー
|4,800円
記事執筆：memn0ck
