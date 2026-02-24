プロ級手作りスイーツが話題・希空（18）、母・辻希美の定番料理に挑戦「肉が泡まみれ」「ニンジンが硬すぎ」など反省
タレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（18）が23日、YouTubeを更新。苦戦しながら、母の“定番メニュー”に挑戦する様子を公開した。
2024年11月に芸能界デビューする前からお菓子作り用のInstagramアカウントで、生チョコシフォンケーキやクリスマスケーキなど様々な手作りスイーツを披露し、話題になっていた希空。
母・辻希美の定番料理に挑戦
23日に更新したYouTubeでは、「【第5弾】ママの料理を超えたい！！」と題し、辻さんの定番メニュー“ビビンバ丼”作りに挑戦する様子を公開。
慣れない工程に戸惑いながらも、完成した料理を試食した希空は「肉が泡まみれになったところ、あとニンジンが硬すぎたところ、きょうの反省点はそこでした。味は美味しかったので大満足です！」と苦戦した点を明かし、今回の料理を振り返った。
この動画には「希空ちゃんのビビンバ丼すごく美味しそう」「今は危なっかしいけどたくさん練習して頑張ってくださいね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）