タレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（18）が23日、YouTubeを更新。苦戦しながら、母の“定番メニュー”に挑戦する様子を公開した。

【映像】希空の手料理（複数カット）

2024年11月に芸能界デビューする前からお菓子作り用のInstagramアカウントで、生チョコシフォンケーキやクリスマスケーキなど様々な手作りスイーツを披露し、話題になっていた希空。

母・辻希美の定番料理に挑戦

23日に更新したYouTubeでは、「【第5弾】ママの料理を超えたい！！」と題し、辻さんの定番メニュー“ビビンバ丼”作りに挑戦する様子を公開。

慣れない工程に戸惑いながらも、完成した料理を試食した希空は「肉が泡まみれになったところ、あとニンジンが硬すぎたところ、きょうの反省点はそこでした。味は美味しかったので大満足です！」と苦戦した点を明かし、今回の料理を振り返った。

この動画には「希空ちゃんのビビンバ丼すごく美味しそう」「今は危なっかしいけどたくさん練習して頑張ってくださいね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）