投資家・田端信太郎が嘆く暗号資産導入の“周回遅れ”「裏でニヤニヤ笑われる残酷な現実」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「オワコン暗号資産トレジャリー企業に投資するTORICO！！ツッコミ待ちのボケですか？ww」を公開。株式会社TORICOが打ち出した暗号資産（仮想通貨）を財務資産として保有する戦略について、「ツッコミ待ちのボケなのか」と辛辣に批判した。
動画内で田端氏は、同社および國光氏の判断について「3年前に言い出したのなら、やはりすごいと思う」と一定の理解を示しつつ、そのタイミングが「去年の秋」であった点を厳しく問題視した。市場のトレンドを踏まえ、「今さら完全にオワコンのところに、よくあんなにでかい顔していけて、かっこ悪い」と一刀両断。周回遅れとも取れる参入タイミングに対し、呆れた様子で語気を強めた。
さらに田端氏は、周囲の反応についても独自の視点を展開。直接指摘せずに「みんな影でコソコソ、ニヤニヤして『見た？ダサ』と笑っている」状況こそが「却って残酷だ」と指摘した。その上で「俺が今回TORICOにごちゃごちゃ言っているのは、ツッコンであげないと成仏できないだろうと思ってのことだ」と断言。あえて公然と厳しい言葉を投げかけることが、自身なりの救済措置であるという逆説的な論理で動画を締めくくった。
チャンネル情報
「愛と誠のアクティビスト投資家」田端信太郎です。堀江貴文さんや前澤友作さんの部下として間近で創業オーナー社長の振る舞いをみながら、LINEやZOZOで執行役員をつとめ、ライブドア、NTTデータなどで、社員としてIT企業を中から見た経験を活かしながら、個人投資家の立場から、株式投資という最高にエキサイティングな知的ゲームの楽しみと喜び、そして苦しみと恐ろしさを動画で、喜怒哀楽を込めて熱弁していきます！
