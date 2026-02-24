株式会社シグマは、APS-C用交換レンズ「Sigma 15mm F1.4 DC｜Contemporary」を3月12日（木）に発売する。キヤノンRF、ソニーE、富士フイルムXマウント用をラインアップ。直販価格はいずれも9万3,500円。

開放絞り“F1.4”の大口径広角単焦点レンズ。焦点距離は35mm判換算でソニーE/富士フイルムXが22.5mm相当、キヤノンRFが24mm相当。APS-Cカメラ向け「Sigma F1.4 DCシリーズ」としては12mm、23mm、30mm、56mmに次ぐ5本目のレンズとなり、超広角から中望遠までラインアップが拡充された。

光学性能としては、2017年発売の従来モデル「Sigma 16mm F1.4 DC DN | Contemporary」を超えることを目標に開発。画面周辺の描写を向上させたほか、サジタルコマフレアを徹底的に抑制。日常スナップから星景撮影まで“妥協のないシャープネスを発揮”するという。

またFLDガラス1枚、SLDガラス3枚、両面非球面レンズ3枚を効果的に配置することで従来モデルから全長約30％、質量約50％のサイズダウンを実現しており、高い傾向性に備えたモデルとして訴求する。質量はキヤノンRFが240g、ソニーEが220g、富士フイルムXが225g。

AF駆動にステッピングモーターを採用し、高速かつ高精度なAFを可能とした。

このほかフレア・ゴーストへの配慮や、フォーカスブリージングを抑えた設計を採用している。

鏡筒には絞りリングを搭載。キヤノンRFマウント用についてはコントロールリングも備えており、操作のカスタマイズに対応する。

本体は防塵防滴構造としたほか、レンズ最前面には撥水防汚コートを施した。

製品にはレンズフードが付属する。

レンズ構成：11群13枚（FLDガラス1枚、SLDガラス3枚、非球面レンズ3枚） 画角：86.9° 絞り羽根枚数：9枚（円形絞り） 最小絞り：F16 最短撮影距離：17.7cm 最大撮影倍率：1:7.9 フィルターサイズ：φ58mm 最大径×長さ：φ64.0mm×64.8mm 質量：220g※数値はソニーEマウント用