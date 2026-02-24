¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛRIIZE¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à3Days¸ø±é¤Ë12Ëü¿Í½¸·ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
RIIZE¤¬2·î21Æü(ÅÚ)¡Á23Æü(·î½Ë)¤Î3Æü´Ö¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ã2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
K-POPÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºÇÂ®¤Ç¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢3Æü´Ö¤Î¹ç·×12Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¥´¥ó¥É¥é¤ä¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥Õ¥í¡¼¥È¡¢¿ô¡¹¤ÎÆÃ¹¶¤Ê¤É¡¢¥É¡¼¥àµ¬ÌÏ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë±é½Ð¤ò¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈµÏ¿¡É¤È¡Èµ²±¡É¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÅ·°æ¶á¤¯¤Þ¤Ç¡¢BRIIZE(¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î)¤Î»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¥é¥¤¥È¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¡£¾ìÆâ¤¬°Å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢³«±é¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤ËµðÂç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éµÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷Àþ¤¬Êü¤¿¤ì¤ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¡¢¤½¤Á¤é¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢¡È¥Ð¥ó¡É¤È¤¤¤¦ÆÃ¹¶²»¤¬¤·¡¢Å·°æÉÕ¶á¤Ç¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤Ã¤¿¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡¢¥¦¥ó¥½¥¯¡¢¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡¢¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡¢¥½¥Ò¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤Î»Ñ¤¬»ë³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
Âç´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥´¥ó¥É¥é¤¬½ù¡¹¤Ë¹ß²¼¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃå¤¯¤È¡¢°ì½Ö¡¢SE¤Î²»¤¬»ß¤ß¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤ÎÍ«¤¤¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤«¤é¡ÖFame¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÎËë¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¡£2025Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½éÈäÏª¡£½Å¤¿¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤¿ÎÏ¶¯¤µ¤ÎÃæ¤ËÀÚ¤Ê¤µ¤¬Þú¤à²ÎÀ¼¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¢¥¦¥È¥í¤Î·ã¤·¤¯¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¡¢Â³¤¯¡ÖSiren¡×¤Ç¤½¤ÎÇ®¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îº¸±¦¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»¶¤é¤Ð¤ê¡¢¼«Ëý¤Î¹âÂ®¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£Àµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶Ê¤Ç¥É¡¼¥à¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÈà¤é¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬ÇË³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤ë¡£
3¶ÊÌÜ¤Ï¡ÖEmber to Solar¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÖBRIIZE¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¥Ð¥Ã¥Á¥ê·è¤Þ¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡È[RIIZING LOUD]¥Ä¥¢¡¼¡É¤ÎºÝ¤Ï1¶ÊÌÜ¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÆ³²ÐÀþ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ô¡¼¥¯¤òÁÏ½Ð¡£¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â»Ü¤µ¤ì¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¤½¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿RIIZE¡£4¶ÊÌÜ¡ÖMemories¡×¤«¤é¤ÏÈà¤é¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ý¥Ã¥×¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¤â´Ë¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£BRIIZE¤È¤Î¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ê¤ÎÃæÈ×¤«¤é¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°ìÉô¤Î¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¤Î´ÑµÒ¤ÎÆ¬¾å¤òÄÌ¤Ã¤Æ¡¢º¸±¦¤ËÄ¹¤¤²ÖÆ»¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ø¤È°ÜÆ°¡£BRIIZE¤È¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤à¡£
¤µ¤é¤ËThe 1st Japan Single¤«¤é¡ÖLucky¡×¡ÖBe My Next¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÆüËÜ¸ì¶Ê¤¬Â³¤¡¢BRIIZE¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë²Î¾§¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥É¡¼¥à¸åÊý¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤Î´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤òÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎBRIIZE¤Ë²Î¤¤¤«¤±¤¿¤ê¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥È¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢Á°È¾¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖShow Me Love¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ãOh Oh Oh¡ä¤ÎÂç¹ç¾§¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Ï»æ¿áÀã¤âÊ®¤½Ð¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
±ÇÁü¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°áÁõ¤ò¿¼¤¤¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢À©ÉþÉ÷¤Î¤â¤Î¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥´¥ó¥É¥é¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡ÖMidnight Mirage¡×¤ò²Î¾§¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤â»Ç¤¨¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¡¢BRIIZE¤¬Ëä¤á¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î·Ê¿§¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¹ß¤ê¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖOdyssey¡×¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Ãæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢º¸±¦¤ÎÄ¹¤¤²ÖÆ»¤Ë»¶¤é¤Ð¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤¬°ì½Ö°Å¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤ÓÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤È°ì¿Í¤º¤Ä¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢¡ÖCombo¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢BRIIZE¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ó¥Ç¥ª¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈÃ¯¤¬²¿¤È¸À¤ª¤¦¤È¡¡·¯¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡É¤ò¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿BRIIZE°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬½á¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Îº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤¬¹¤¤¥É¡¼¥à¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎMC¥¿¥¤¥à¡£¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ªRIIZE¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°§»¢¤·¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¤Ä¤¤¤Ë¡¢RIIZE¡¢½é¤Î¡¢Ã±ÆÈ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤È°ì¸À¤Ò¤È¤³¤È¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¡£¡Ö¡ØCombo¡Ù¤«¤é°ìµ¤¤Ë´¶¾ð¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Î¥¥ì¥¤¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¤È¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â°ì¿Í¤º¤Ä°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¥¢¥ó¥È¥ó¤¬¤¤¿¤¾¡Á¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ä¤Ä¶ÛÄ¥´¶¤ò¹ðÇò¡£¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡ÖRIIZE¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Èà¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÅÐ¾ì¤ÎºÝ¤Î¥´¥ó¥É¥é¤ò¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¡¢¡ÖCombo¡×¤Î»þ¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¡ÖLove 119 (Japanese Ver.)¡×¤Ø¡£RIIZE¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤¬¤Ä¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢BRIIZE¤Ï²Î¤¤½Ð¤·¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ²Î¤¦¡£ºÇ¸å¤Ë¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤¬Éñ¤¦±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤¬¥É¡¼¥à¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢¡Ö9Days¡×¤Ç¤Ï¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸åÊý¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°¦ÕÈ¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢BRIIZE¤«¤é´¿À¼¤¬Ê¨¤¯¡£¥¢¥¦¥È¥í¤Ë¤ÏEDMÄ´¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¶ä¥Æ¡¼¥×¤âÊü¤¿¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£Â³¤¯¡ÖImpossible¡×¤Ï¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬»¶¤é¤Ð¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢Èà¤é¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤â¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
MC¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡ÖSticky Like¡×¤òÈäÏª¡£¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤Ä¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¹â²»¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤Î²ÎÀ¼¤ÎÈþ¤·¤µ¤â´®Ç½¤Ç¤¤¿¡£¡ÖHug¡×¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢4¿Í¤¬°ì¿Í¾è¤ê¤Î¥È¥í¥Ã¥³¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òºÙ¤«¤¯½ä¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2·î18Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎThe 2nd Japan Single¡ØAll of You¡Ù¤«¤é¡ÖFlashlight¡×¤âÆÏ¤±¤ë¡£Ì¤Íè¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÖ¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ã¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎBRIIZE¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢BRIIZE¤«¤éÂç¤¤Ê¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡£¡ÖRIIZE½é¤ÎÆüËÜ¥«¥Ð¡¼¶Ê¡×(¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦)¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ó¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤âBRIIZE¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ËÂç¹ç¾§¡£RIIZE¤ÈBRIIZE¤Îµ÷Î¥¤¬¤µ¤é¤Ë°ìÊâ½Ì¤Þ¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ÇÁü¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï¸åÈ¾Àï¤Ø¡£Èà¤é¤ÎÂåÉ½¶Ê¤¬ÊÂ¤Ö¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤êÉ¬»ê¤Î¥¾¡¼¥ó¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¡ÖGet A Guitar¡×¤Ç¤Ï´ÖÁÕ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¤¤¤Ä¤â¤Ë¤âÁý¤·¤Æ²ÚÎï¤Ê¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ë´ÑµÒ¤âÊ¨¤¤¤¿¡£
¡ÖBoom Boom Bass¡×¤Ï°ÜÆ°¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤ÇÈäÏª¡£ÉÔ°ÂÄê¤ÊÅÚÂæ¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤´°¤Ú¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥³¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ëBRIIZE¤ÎÀ¼¤â°ìÁØ¡¢Ç®¤òÁý¤·¤¿¡£¡ÖFly Up¡×¤Ç¤Ï¥¢¥ê¡¼¥ÊÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Î²ÖÆ»¤Ë»¶¤é¤Ð¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¶ä¥Æ¡¼¥×¤âÊü¤¿¤ì¡¢¸åÈ¾Àï1²óÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
À¹¤ê¾å¤¬¤ëBRIIZE¤ò¡¢¥¦¥ó¥½¥¯¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ª¿å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Èµ¤¸¯¤¦¡£¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬¡ÖÇ®¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢BRIIZE¤«¤é¤Ï¡ÖÇ®¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿¿Åß¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ë¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ëBRIIZE¤â¤¤¤ë¡£MC¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸òÂå¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¤òÇò¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ËÃåÂØ¤¨¡¢RIIZE ¡õBRIIZE¤Î¡ÖWe LOVE RIIZE¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ö¥é¥¹²»¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖAll of You¡×¤Ï¡¢¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤Î°ìÃÄ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÇÛ¤·¤Æ¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¶Ê¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ë¡¢BRIIZE¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥µ¥Ã¥¯¥¹²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡ÖTalk Saxy¡×¤Ø¡£¶â´É³Ú´ï¤Î²»¤¬¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¶Ê¤¬Â³¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¡¼¥à¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡ÈBag¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖBag Bad Back¡×¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¡ÈBag¡ª¡É ¡ÈBag¡ª¡É ¡ÈBag¡ª¡É¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¹æË¤¤Î¤è¤¦¤Ê²Ð²Ö¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µðÂç¥Õ¥í¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¹õ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢µÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¥¹¥Ó¡¼¤ä¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖSame Key¡×¡ÖOne Kiss¡×¡ÖInside My Love¡×¤ò²Î¤¦¡£3¶ÊÊ¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¹¤¤¥É¡¼¥à¤ò°ì¼þ¤·¡¢BRIIZE¤È»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µÒÀÊ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤ê°ì¿Í¤¬¤â¤Ä¥×¥é¥«¡¼¥É¤Ç¡ÈWE RIIZE¡É¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£¥½¥Ò¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤¢¤È²¿ÉÃ´Ö¤«¤À¤±·Ç¤²¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×(¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦)¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤â¹Ô¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÇ¸å¤Î°§»¢¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¢¥ó¥È¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Î²ñ¾ì¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿BRIIZE¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÎé¤ò¸À¤¤¡¢¡ÖËÍ¤¿¤ÁRIIZE¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âBRIIZE¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¥½¥Ò¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤ò¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éBRIIZE¤ò¸«¤¿»þ¡Ö¤³¤ì¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´¶Æ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÌ´¤ß¤¿¤¤¡×¤È´¶¾ð¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢BRIIZE¤â´Þ¤á¡Ö¤½¤ÎÃ¯¤«°ì¿Í¤Ç¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¥¦¥ó¥½¥¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¡¢½é¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤¬¡ÖRIIZE ¤ÈBRIIZE¤À¤±¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶³´¿¼¤¤¡×¤È²ó¸Ü¡£BRIIZE¤¬¤¤¤¿¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤òÌµ»ö¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼«Ê¬¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò°î¤ì¤µ¤»¤ë¤È¡¢¡ÖÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢BRIIZE¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¡Öº£Æü¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¸ø±é¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î½Ö´Ö¤¬¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Æü¤Î¤³¤ÎÂçÀÚ¤Êµ²±¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¿´¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤ÈË¾¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖAnother Life¡×¡£¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Ï²Î¤¦Á°¤Ë¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬´°àú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿²Î¤À¤È¾Ò²ð¡£»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±¡¢RIIZE¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÏËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¡ãRIIZING LOUD¡ä¥Ä¥¢¡¼¤Î Special Edition¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â±é½Ð¤â¥Ä¥¢¡¼¤Î¤È¤¤È¤Û¤Ü°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤³¤Î¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£RIIZE¤¬¤½¤ì¤À¤±¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èà¤é¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥É¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡¢RIIZE ¤ÈBRIIZE¤Îµ²±¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
»£±Æ¡ýÅÄÃæÀ»ÂÀÏº¼Ì¿¿»öÌ³½ê
