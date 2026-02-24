「内輪ネタ」はどう英訳する？【北村一真 月曜日の「英借文」】#29
北村一真さんによる英作文トレーニング！ #29
英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。
真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！
「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。トレーニング開始！
まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。
【例題】次の和文を英語に訳しましょう。
心配しないで。彼らの単なる内輪ネタだから。
［解答・解説］
Don’t worry. It’s just an inside joke between them.
「内輪ネタ」は日常会話でもよく用いられる、特定の背景を共有している一部の集団の中でしか通じない冗談や話題のことを指す言葉ですね。もちろん、a joke that only people with special knowledge can understandのように意味を捉えて説明的に訳すこともできますが、英語にもinside jokeという同様の概念を表す語句があるので、こちらを使えるようにしておくと大変便利です。イギリスのオンライン新聞インデペンデント紙の6-7というスラングの流行を取り上げた記事の中に次のような一節がありました（下のURLで記事を確認できます）。
As crazy as it makes her, Choflet said she does appreciate the inside joke the slang has created with her students and colleagues.
「それにはうんざりするものの、チョフレット先生はそのスラングのおかげで生まれた生徒たちや同僚との内輪ネタはありがたいとも語った」
URL：
https://www.the-independent.com/life-style/67-meaning-viral-meme-slang-classrooms-ban-b2856194.html
【練習問題】
内輪ネタばかり話していると嫌われますよ。
[解答]
You’ll be disliked if you keep talking about inside jokes.
People won’t like you if all you talk about are inside jokes.
ポイント：「内輪ネタ」はいずれもinside jokesを使っています。「ばかり話す」は1つ目の例では「話し続ける」と考えてkeep talking about…を、2つ目では「それしか話さない」と考えてall you talk about…の構文を用いました。
この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。プロフィール
北村一真（きたむら・かずま）
1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。
