¡¡¡Ú¤µ¤é¤ÐÇì³Ú¡¡¹ñ»Þ±É»Õ¡¡±É²§¤¬ÇÏ¡ÛÇì³Ú¤Ï¿Í¤âÇÏ¤â°é¤Æ¤¿¡£3·î3ÆüÉÕ¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ¡Ê70¡Ë¤Î¶ÈÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¡Ö±É²§¤¬ÇÏ¡×¡£2²óÌÜ¤Ï¡ÖÇì³Ú¤Î¿Í¤Å¤¯¤ê¡¢ÇÏ¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£3´§ÌÆÇÏ¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Ê¤É¤Ç¸½ÌòºÇÂ¿¤ÎJRAÄÌ»»1121¾¡¡¢G122¾¡¡Ê23Æü¸½ºß¡Ë¤òµó¤²¤¿¹ñ»Þ±¹¼Ë¤ÎÎ®µ·¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡»°Î®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¶â¤ò»Ä¤¹¡£ÆóÎ®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï»ö¶È¤ò»Ä¤¹¡£°ìÎ®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¿Í¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦¡£¥È¥ì¥»¥óÁ´µÙÆü¤Î23ÆüÃë¡¢¹ñ»Þ±¹¼Ë¤«¤éÁãÎ©¤Ã¤¿Àª»Ê¡¢±üÂ¼Éð¡¢µÜÅÄ¡¢²ÃÆ£»Î¤Î4Ä´¶µ»Õ¤¬¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç»Õ¾¢¤ÎÁ÷ÊÌ²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£¹ñ»ÞÉ×ºÊ¤ò°Ï¤ó¤À¾Ð´é¤Î¿©Âî¡£·ªÅì¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿¸µ½êÂ°¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Î¹ñÊ¬Í¥¤ò´Þ¤á¤¿Äï»Ò¤¿¤Á¤¬»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ñ»Þ±¹¼Ë¤Û¤ÉÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤±¹¼Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÀèÀ¸¤Ë¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£Ê·°Ïµ¤¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤¬±üÂ¼Éð»Õ¡£¹ñ»Þ»Õ¾¢¤Î²¼¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¤òÌ³¤á¤¿03Ç¯¤«¤éÄ´¶µ»Õ¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë14Ç¯¤Þ¤Ç¤Î11Ç¯´Ö¤Ë¤Ï¥Þ¥Ä¥ê¥À¥´¥Ã¥Û¡ÊÍÇÏµÇ°¡Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¥«¥á¥ª¡ÊNHK¥Þ¥¤¥ëC¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¥Ã¥Ä¡ÊÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡Ë¡¢¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¡ÊÌÆÇÏ3´§¡Ë¤ÎG1¥Û¡¼¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â»³À¹¤ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤ÄÌ¾ÇÏ¤À¤¬¡¢±üÂ¼Éð»Õ¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½Å¾Þ¾¡¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Í¥ë¥½¥í¥â¥ó¤Î05Ç¯¹á¹Á±óÀ¬¡£
¡¡¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¿ôÆüÁ°¤ËÈùÇ®¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥Í¥ë¤Î²ñ°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¹á¹Á¤Ë±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ»ÞÀèÀ¸¤Ï¡È¤¤¤ä¡¢¤ä¤á¤ë¡ª¡É¤ÈÂ¨ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÍý¤À¤±¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡£Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Î¾ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡£ÀèÀ¸¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£Äï»Ò¤Î4Ä´¶µ»Õ¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¹ñ»Þ¥¤¥º¥à¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡È¶¥ÇÏ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉÆ£ÂôÏÂÍº»á¤ÎÅÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½Ã°å»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÄ´¶µ»Õ¤Ë¤ÏÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤Æ¤âÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¿µ½ÅÇÉ¤¬Â¿¤¤¡£ÅìµþÇÀ¹©ÂçÂ´¶È»þ¤Ë½Ã°å»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¹ñ»Þ»Õ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Î¹á¹Á±óÀ¬¤òÈùÇ®¤Ç¼è¤ê¤ä¤á¤¿»þ¤â¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏÊ¿Ç®¤ËÌá¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ËÄ´¶µ¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Õ¥¸¤µ¤ó¡ÊÆ£Âô»á¡Ë¤Ë¡ÈÇ®¤Ê¤ó¤«Â¬¤ë¤«¤é¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤Æ¤â¹á¹Á¤ËÅÏ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿µ½Å²á¤®¤ëÂÐ±þ¤¬ÍâÇ¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥óCÏ¢¾¡·à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡£²ÒÊ¡¤Ï¤¢¤¶¤Ê¤¨¤ëÆì¤Î¤´¤È¤·¡£¹ñ»Þ»Õ¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¡ÖºÉ²§¡Ê¤µ¤¤¤ª¤¦¡Ë¤¬ÇÏ¡×¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤¯Ì¾ÌÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È±É²§¡É¤¬°é¤Æ¤¿Äï»Ò¤¿¤Á¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ì¾ÇÏÎóÅÁ¡£¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¡ª¸½ÌòÄ´¶µ»Õ¤Î¤ª¤´¤ê¤Ç¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÄù¤á¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£µ¤¤¬ÃÖ¤±¤Ê¤¤»ÕÄï¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬Á÷ÊÌ²ñ¤Î¿©Âî¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ó¤À¡£°ìÎ®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¿Í¤ò»Ä¤¹¡£Ä¶°ìÎ®¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¿Í¤âÇÏ¤â»Ä¤·¤¿¡£
