【その他の画像・動画等を元記事で観る】2010年に『ラブライブ！』がプロジェクト発表されて以来、『ラブライブ！』、『ラブライブ！サンシャイン!!』、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ！スーパースター!!』、『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』、『スクールアイドルミュージカル』、2025年に新たに発表された『イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD』まで、数々のシリーズ作品を