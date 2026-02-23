¹âÍº¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆüËÜ4¸©»Ô»²²Ã¡¡»Ô´Ñ¸÷¶É¡Ö¹ñºÝ¿§Ë¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¡×¡¿ÂæÏÑ
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ô¼çºÅ¤Î²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2026 Kaohsiung Wonderland¡×¡Ê¹âÍºÅßÆüÍ·³Ú±à¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é4¸©»Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢¥Ö¡¼¥¹¤ÎÀßÃÖ¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÈäÏª¤Ê¤É¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»Ô´Ñ¸÷¶É¤Ï¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê¹âÍº¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍèË¬¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
4¸©»Ô¤Ï¹âÍº»Ô¤ÈÍ§¹¥¸òÎ®ÅÔ»Ô¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤ä·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡¢½©ÅÄ¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï7Æü¤Ë³«Ëë¡£·§ËÜ¾ë¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Éð¾Ââ¤¬ÆÍÈ¯±éÉñ¡Ê¥²¥ê¥é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢Ëë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÅìµþÅÔÎ©Âç³ØÃË»Ò¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÉôMAXONS¤âÍº¡¹¤·¤¤±éµ»¤Ç´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£25Æü¤«¤é3·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï½©ÅÄ¸©¤äÆ£Âô»Ô¤¬¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ñ¸÷¤äÊª»º¤òPR¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¶É¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹âÍº¤ò¹ñºÝÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÂæÆü¤Î¶¨ÎÏ¿¼²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¶¯Ä´¡£º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ§¹¥ÅÔ»Ô¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¹âÍºÅßÆüÍ·³Ú±à¤Î³«ºÅ¤Ïº£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¡£»Ô¤Ï¹ñºÝÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶É¤Î¹âïÜÎÖ¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¤ÊÆ¤äËÌÅì¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î»ÐËåÅÔ»Ô¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°¦²ÏÏÑ¤ÇÍè·î1Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë
4¸©»Ô¤Ï¹âÍº»Ô¤ÈÍ§¹¥¸òÎ®ÅÔ»Ô¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤ä·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡¢½©ÅÄ¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡£
Æ±¶É¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¹âÍº¤ò¹ñºÝÅª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÂ¾¡¢´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÂæÆü¤Î¶¨ÎÏ¿¼²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¶¯Ä´¡£º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ§¹¥ÅÔ»Ô¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¹âÍºÅßÆüÍ·³Ú±à¤Î³«ºÅ¤Ïº£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¡£»Ô¤Ï¹ñºÝÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶É¤Î¹âïÜÎÖ¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¤ÊÆ¤äËÌÅì¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î»ÐËåÅÔ»Ô¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°¦²ÏÏÑ¤ÇÍè·î1Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë