BAND-MAIDは、2022年に幕張メッセで開催された＜DOWNLOAD JAPAN 2022＞に唯一の日本人アーティストとして出演した経験があるが、本国で出演するのは今回が初。イギリスのロックの聖地とも言われるドニントンパークでのBAND-MAIDのパフォーマンスがどのようなものになるのか、目が離せない。

さらに、時期を同じくして開催される＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞のヨーロッパ公演では、早くもミュンヘン公演がソールドアウト。ロンドン公演もチケット発売開始後早々に会場のアップグレードが行われ、VIPは瞬く間にソールドアウトしている。本ツアーのファイナルとなる日本武道館2daysを含む国内公演のチケットは現在各種先行を受付中。

◾️＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞ 2026年 3月20日(金) Hong Kong Kitty Woo Stadium, Tung Po

2026年 4月11日(土) 神奈川 KT Zepp Yokohama

2026年 5月2日(土) 宮城 仙台GIGS

2026年 5月10日（日) 東京 Zepp Haneda

2026年 6月3日(水) Berlin Columbia Theater

2026年 6月5日(金) Frankfurt Batschkapp

2026年 6月6日(土) Munich Technikum

2026年 6月9日(火) Paris Bataclan

2026年 6月11日(木) London Electric Brixton

2026年 6月27日(土) 広島 BLUE LIVE HIROSHIMA

2026年 6月28日(日) 兵庫 KOBE HARBOR STUDIO

2026年 7月12日（日) 北海道 札幌ファクトリーホール

2026年 7月17日（金) 熊本 B.9 V1

2026年 7月18日（土) 福岡 Zepp Fukuoka

2026年 11月1日(日) 愛知 COMTEC PORTBASE

2026年 11月3日（火・祝) 大阪 なんばHatch

FINAL

2026年 11月13日（金) 東京 日本武道館

2026年 11月14日（土) 東京 日本武道館

※10月に北米、メキシコにて開催予定。日本公演も今後追加予定で、詳細は後日発表。 ■チケット情報

▼お盟主様最速抽選先行チケット受付中

【広島、兵庫、愛知公演】

2026年2月21日(土)19:00〜 ▼オフィシャル先行受付中

【国内公演（広島、兵庫、愛知を除く）】

2026年2月21日(土)19:00〜

https://bandmaid.tokyo/contents/1041130 ▼チケット一般発売中

【ベルリン、フランクフルト、ミュンヘン公演】

https://www.livenation.de/band-maid-tickets-adp998166

【パリ公演】

https://www.livenation.fr/band-maid-tickets-adp998166

【ロンドン公演】

https://www.livenation.co.uk/band-maid-tickets-adp998166

【香港公演】

https://www.livenation.hk/band-maid-tickets-adp998166

◾️＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞ 開催日程：2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）

※BAND-MAIDは4月4日(土) CENTRAL LAB. DAY1に出演いたします

詳細：https://central-fest.com

■＜大港開唱Megaport Festival＞ 開催日程：2026年3月21日（土）、22日（日）

※BAND-MAIDはどちらか1日の出演となります

詳細：https://megaportfest.com/