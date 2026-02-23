巨人・大勢のカットボールに言及

野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿でアドバイザーを務めているダルビッシュ有投手（パドレス）が23日、大勢投手（巨人）について言及し、“器用さ”をベタ褒めした。26歳右腕の吸収力を「ビックリした」と振り返った。

24日の最終日を前に、合宿を振り返ったダルビッシュ。期間中は全投手と積極的に会話をかわし、球種などについて議論していた。大勢のカットボールについて問われると「すごく良かったですね。球速も出ていましたし」と絶賛した。

「何より本人が違和感なくコントロールよく投げているというところにちょっとビックリしていますし、本当1日ぐらいでモノにしちゃったって感じだったので、本当にすごいボールだなと思って」

大勢はソフトバンクとの2試合に登板することはなかったが、この日はブルペンで捕手を立たせたまま投球。カットボールを多投し、ダルビッシュは真剣な眼差しで見守っていた。

左打者への使用が今後の“課題”となりそうで「左バッターに難しくなってくるんだろうなって。あのアームアングルだと難しいと思っていましたけど、すぐモノにしちゃったので」と説明。「最初はいいんですけど3日、4日、1週間、2週間となってくると感覚も鈍くなってくるので、そういう時に気をつけるようなことも一応伝えました。あれがちゃんと左バッターに使えるようになれば、またさらに次のレベルのピッチャーになれるんだろうなと見ています」。

大勢の今後のさらなる成長を確信しているかのようだった。WBCで大勢のカットボールが相手打者のバットをへし折るのか、注目だ。（Full-Count編集部）