「私、声優デビューします！」

軟体グラビアで注目を集めた相沢菜々子が次に選んだ表現は “声” だ。累計700万部を突破したコミックが原作の『MFゴースト』で、イギリスから来日した女性ドライバーで主人公に立ちはだかる重要人物を演じる。

「自分の声だけでどう伝えられるか、新たな挑戦が始まりました。マイクの前に立つと、後ろに先輩方が並んでいたことで逆に集中できて。現場がすごく熱く、その空気感に引っ張ってもらえた気がします。声だけで戦う現場はとても刺激的でした」

表現のフィールドを広げる相沢だが、未知の世界に足を踏み入れることに迷いはなかった。むしろ彼女の言葉から伝わるのは強い好奇心と手応えだ。

「声量があるので、それも武器かなって。自分とは違うものになれる感覚がおもしろい。極端にいえば作中で宇宙にも行ける。新しい扉が開く感覚です」

いよいよ20代ラストイヤー。彼女の目線は前を見続けている。

あいざわななこ

29歳 1996年7月7日生まれ ?福岡県出身 ?T173・B84W58H88 女優・タレント。ニックネームはハチ子。カメラ女子でもあり、愛機はNikon ZfとNikon Zfc。放送中のTVアニメ『MFゴースト 3rd Season』（TOKYO MXほか）でエマ・グリーン役として声優に初挑戦。2nd写真集『TOW』（玄光社）を3月14日に発売、同日に発売記念イベントを開催。そのほか最新情報は、公式X、Instagramともに（@nanako_aizawa）にて

写真・唐木貴央

スタイリスト・上野 珠

ヘアメイク・エノモトマサノリ