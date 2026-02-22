この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【4分間】アフターバーンで、終了後もカロリー消費が続くHIIT（ノージャンプ）」と題した動画を公開しました。この動画では、わずか4分間のトレーニングで、運動後もカロリー消費が続く「アフターバーン効果」が期待できる高強度インターバルトレーニング（HIIT）を紹介しています。



プログラムは、20秒間の運動と10秒間の休憩を繰り返す形式で、全8種目のエクササイズで構成されています。のが氏は、ジャンプをしない種目を選んでいるため、マンションなどでも騒音を気にせず実践できると説明しています。



トレーニングは、足を大きく開いて腰を落とす「スライドスクワット」から始まります。次に、しゃがんで床に手をタッチし、立ち上がりながら万歳をする「スクワット＆万歳」で全身を動かします。続いて、腕立て伏せの姿勢から膝を交互に胸へ引きつける「マウンテンクライマー」で心拍数を上げます。



その後も、脚を開閉しながら肘と膝をタッチするツイスト運動や、ジャンプなしで腕立て伏せの姿勢と直立を繰り返す「飛ばないバーピー」など、全身の筋肉を刺激する動きが続きます。のが氏は、一つひとつの動作を全力で行うことがポイントだと解説しています。



短時間で効率的に脂肪燃焼効果が期待できるこのトレーニングは、忙しくて運動の時間が取れない人や、これから運動習慣をつけたい人にも最適です。動画を参考に、日々の健康づくりに役立ててみてはいかがでしょうか。