¡Ø¥Ñ¥óÎø¡ÙÂè7ÏÃ¤Ï¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡É¤Î²¦Æ»²ó¤Ë¡¡¡ÈÄÇÆ²¡ÉÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Êµá°¦¹ÔÆ°
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú²°¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¡£Èà½÷¤«¤é½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÄÇÆ²¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤ÎÊì¤ÇÀ¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¥«¡ÊÁð´¢Ì±Âå¡Ë¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ê¤òÏÇ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë½÷¡×¤ÈâË¤Þ¤ì¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£¥¢¥ê¥¢¤Î3Ç¯Á°¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÄÉ¡¹ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè7ÏÃ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é°ìÍÕ¤ÈÄÇÆ²¤ÎÎø¤ÎÆ°¤――¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢ÄÇÆ²¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Êµá°¦¹ÔÆ°¤Ë¼ç¼´¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£
»²¹Í¡§¾åÇòÀÐË¨²Î¡ßÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤ÎÁêÀ¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡¡¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Î²½³ØÈ¿±þ
¡¡º£²ó¡¢°ìÍÕ¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÎø°¦¥³¥é¥à¤Ç°·¤ï¤ì¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡¢65ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë¤è¤ë¡ÖÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ËºÊ¤ÈÆó¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤°ìÍÕ¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë¤¤¤ë´ûº§¼Ô¤¿¤Á¤Ë½õ¸À¤òµá¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê²¿¤ä¤éÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢°ìÍÕ¤ÎÎ¾¿Æ¤¬ÆÍÁ³Î¥º§¤¹¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤ÆÂçÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤ê¡¢´Ä´õ¡Ê¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡Ë¤ÏÄï¤«¤éÆ±À¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤Ä¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¡ÈÉ×ÉØ¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡É¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬°ìµ¤¤ËÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤ï¤Ð¡¢¥Ò¥È¤È¤¤¤¦À¸¤Êª¤Î¡È¤Ä¤¬¤¤¡É¤È¡¢º£²ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ëÆ°Êª¤Î¡È¤Ä¤¬¤¤¡É¤Î¤¢¤êÊý¤Î°ã¤¤¡£°ìÍÕ¤ÈÄÇÆ²¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢¡È¤Ä¤¬¤¤¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«ÈùÌ¯¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÆó¿Í¤Ë¤½¤Î¥Æー¥Þ¤ÈÄ¾ÌÌ¤µ¤»¤ëÅÀ¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Áí¤¸¤ÆÏ¯¤é¤«¤Ê¶õµ¤¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¡Ö²È»öÉéÃ´¤ÎÃË½÷º¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÆ±Àº§¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤µ¤é¤ê¤È¼è¤ê¾å¤²¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë´Ý¤¯¼ý¤á¤Æ¤¤¤¯ÅÀ¤Ï¤ä¤äÀõ¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÍÕ¤ÈÄÇÆ²¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤ì¤ÐÂÅÅö¤ÊÉÁ¤Êý¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÄÇÆ²¤«¤é°ìÍÕ¤Ø¤ÈÊâ¤ß´ó¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÄÇÆ²¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÍÕ¤¬¥³¥é¥àÆâÍÆ¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÌðÀè¡¢»Ð¡¦°ì²Ö¡ÊäªÈþÏÂ»Ò¡Ë¤«¤é¥Ø¥ë¥×Í×ÀÁ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿ÄÇÆ²¤Ï¡¢Î¨Àè¤·¤Æ°ìÍÕ¤òÈà½÷¤Î¼Â²È¤Þ¤Ç¼«¤é¤Î±¿Å¾¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½øÈ×¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÄÇÆ²¤È¥±¥¤¥«¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢ÄÇÆ²¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÉÔÃç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿½ý¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ï°ìÍÕ¤Î¼Â²È¤Ø¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·¯¤Ë¤Ï¸å²ù¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÄÇÆ²¤Ï°ìÍÕ¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿¹¥°Õ°Ê¾å¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ï¡¢¥±¥¤¥«¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉã¿Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡á¤¹¤Ê¤ï¤Á¾¯Ç¯´ü¤ËÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦¾ð¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÍÕ¤Î¼Â²È¤ÇÈà»á¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤Î´Ñ»¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤·¡¢°ìÍÕ¤¬Î¾¿Æ¤ËÄÇÆ²¤ÎÂ¸ºß¤ò¼ïÌÀ¤«¤·¤·¤¿»þ¤Ë¸«¤»¤ëÍîÃÀ¤·¤¿É½¾ð¤âÁ³¤ê¡£±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¹¥°Õ¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ê¡¢¤¢¤È¤ÏÄÇÆ²¼«¿È¤¬¤½¤ì¤ò¼«³Ð¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¼Â²È¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤Î°ìÏ¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¤¤Æ¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡É¤Î²¦Æ»¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Èà»á¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë°¦ÁÛÎÉ¤¯¿¶¤ëÉñ¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÄÇÆ²¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¡£°ìÍÕ¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÉÔÏÂ¤ò²ò¾Ã¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤ë¹ÖµÁ¤Ï¡¢ÏÂ¼¼¤È¤¤¤¦¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎñÁÀå¤µ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¡Ø²¶¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹¤¤¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎËþ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼Â²È¥·ー¥ó¤Î¥é¥¹¥È¤Î²ÈÂ²¤ÎÃÄÝ³¤ËÄÇÆ²¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÍÕ¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÊ¸¡áµ×ÊÝÅÄÏÂÇÏ¡Ë¡¡