¡Úµð¿Í¡Û¤Ø¥Ã¥¹¥é»È¤¤¤Î³§Àî³ÙÈô¡¡ÆóÅð¤«¤é·ä¤òÆÍ¤»°ÎÝ¤Ø¡¡µÈÀî¥³¡¼¥Á¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡×
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í£±¡½£³¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¹¥ÁöÎÝ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£¶²ó¤ËºäËÜ¤ÎÂåÂÇ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡££¸²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢£²»à¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¸å¤Ë¾®ÉÍ¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆóÅð¡£Åê¼ê¤¬Ë½Åê¤·¡¢Êá¼ê¤¬µå¤òÊá¤ê¤Ë¹Ô¤¯´Ö¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»°ÎÝ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏºÝ¤É¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»°ÎÝ¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤è¤±¤Æ¡¢²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¥¿¥Ã¥Á¡£¡ÖÆ¬¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¥¿¥Ã¥Á¤òÈò¤±¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬ÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×Âè£µ¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥·¡¼¥È¤ò°ú¤¤¤ÆÆ¬¤«¤é³ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¡£µÈÀîÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÀäÂÐÀµµÁ¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢³§Àî¤ß¤¿¤¤¤Ë¥µ¡¼¥É¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¥¢¥¦¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¥»¡¼¥Õ¤ò¼è¤ì¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£½©µ¨Îý½¬¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁöÎÝ²þ³×¤ÎÀ®²Ì¤¬¸½¤ì¤¿¡£