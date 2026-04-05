巨人は5日、育成3年目の平山弘太内野手（22）と支配下契約を結んだと発表した。背番号は「69」となる。千葉スカイセラーズから23年育成ドラフト7位で入団。今季のオープン戦では5試合に出場し、2本塁打を放つなど猛アピールしていた中で、支配下登録を勝ち取った。平山は球団を通じ「7月までに絶対に支配下選手になりたいと思っていたので、とてもうれしいです。チャンスをもらうことができたので、自分の長所を全身で表現し