¡ÚÁ´Éý1mÄ¶¡Û¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù½ªÈø¤Îµð¿Í¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¡¡¡ÖÃÏÌÄ¤é¤·¡×¤¬¥¸¥ª¥é¥Þ²½
¡¡ëÝ»³ÁÏ¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¡ÖÃÏÌÄ¤é¤·¡×¤ò¥¸¥ª¥é¥Þ²½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¸¥ª¥é¥Þ¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù ÃÏÌÄ¤é¤· ¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ¡Ù¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬2026Ç¯2·î19Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´Éý1m¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÃÏÌÄ¤é¤·¡×¥¸¥ª¥é¥Þ
¡¡¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Î½ªÈ×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½ªÈø¤Îµð¿Í¡£¤½¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¡ÖÃÏÌÄ¤é¤·¡×¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPRIME 1 STATUE¡Ê¥×¥é¥¤¥à1¥¹¥¿¥Á¥åー¡Ë¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¸¥ª¥é¥Þ¥Þ¥¹¥¿ー¥é¥¤¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¥Ñ¥é¥Ç¥£Åç¤Î³°¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¤ò¡¢Ìµ¿ô¤Îµð¿Í¤ÇÆ§¤ßÄÙ¤¹¡ÖÃÏÌÄ¤é¤·¡×¡£¥¨¥ì¥ó¡¦¥¤¥§ー¥¬ー¤¬¶ìÇº¤È³ëÆ£¤Î²Ì¤Æ¤Ë²¼¤·¤¿·èÃÇ¤ò¡¢Á´Éý1m¤òÄ¶¤¨¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¶ñ¸½²½¤·¤¿¥¸¥ª¥é¥ÞºîÉÊ¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤ä¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤â¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ò¸ú¤«¤»¡¢Ç÷¤êÍè¤ë¶²ÉÝ¤ò±é½Ð¡£Ï¾¹ü¤Î¥¢ー¥Á¤¬´¶¤¸¤µ¤»¤ë°µÅÝÅª¤Ê½ÅÎÌ¤È¤È¤â¤Ë¡¢LED¤Ç3¿§¤Î¸÷¤òÊü¤Ä¾øµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡ºîÃæ¤ÎºÙ¤¯Á¡ºÙ¤ÊÌÓÂ«¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ¬È±¤Ë¤Ï¿¢ÌÓ¤òºÎÍÑ¡£ÎÐ¤ÎÆ·¤¬ÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÉ½¾ð¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸À¤ï¤ºÊâ¤ò¿Ê¤á¤ëÊÉ¤Îµð¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¶ÚÆù¤È¹ü¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤ÇÀº¹ª¤ËºÆ¸½¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë´é¤À¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«ËÜ¥Üー¥Ê¥¹ÈÇ¤Ë¤ÏÊÉ¤Îµð¿Í¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥¹¥¿¥Á¥åー¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë