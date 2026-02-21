40Âå¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤â¡Ö¿©¤ÙÊª¤Î¥í¥¹¤Ê¤·¡×¡£¼ýÇ¼¤Î¥«¥®¤Ï¡È¿½Ì¥±¡¼¥¹¤È»æÂÞ¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¡Ö·î¤Ë1¡Á2²ó¡¢¥³¥¹¥È¥³¤È¥í¥Ô¥¢¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸½ºß5¿ÍÊë¤é¤·¤Î¤æ¤â¤ó¤Á¤µ¤ó¡ÊYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô8.3Ëü¿Í¡Ë¡£ÇúÇã¤¤¸å¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤Ï¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤ä¿©ÉÊ¤Î¥à¥À¤¬¤Ê¤¯»È¤¤¤¤ì¤ëÈë·í¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¡ÖÍ¾Çò¡×¤È¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤Î³è¤«¤·Êý¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤æ¤â¤ó¤Á¤µ¤ó¤Î¡ÖÎäÂ¢¸Ë¼ýÇ¼¡×¤Î¹©É×¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç¤â¥í¥¹¥¼¥í¤ÊÎäÂ¢¸Ë¤ÎÈë·í
·î¤Ë1¡¢2²ó¥³¥¹¥È¥³¤ä¥í¥Ô¥¢¤ÇÇã¤¤Êª¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÀ¸¶¨¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¾¯ÎÌ¤ÎÇã¤¤¤¿¤·¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤æ¤â¤ó¤Á¤µ¤ó¡£ÎäÂ¢¸Ë¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·î1¤Þ¤È¤áÇã¤¤À¸³è¤Ç¤â¥í¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤Èë·í¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤ë¼ýÇ¼¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºß¸Ë¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖÎäÅà¼¼¡×
ÎäÂ¢¼¼¤Ï¡Ö¿½Ì¤Ç¤¤ë¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡×¤ò³è¤«¤¹
1¡§¿½Ì¤Ç¤¤ë¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ
ÎäÂ¢¼¼¤Î¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤Ï3COINS¤Î¿½Ì¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò°¦ÍÑ¡£
¡Ö±ü¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤Ç¤¡¢Ãæ¿È¤¬¸º¤Ã¤¿¤é½Ì¤á¤Æ¸ËÆâ¤Ë¤¢¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
2¡§¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÂçÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÂÐ±þ
ÂçÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤âÆþ¤ë¤è¤¦¡¢Ãª¼ýÇ¼¤ÎÌó1¡¿4¤ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£
¡ÖÆþ¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¢¤ï¤Æ¤Æ¾®Ê¬¤±ÎäÅà¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Çµ¤¤¬¥é¥¯¤Ç¤¹¡×
ÎäÅà¼¼¤Ï¡ÖÊÝÂ¸ÂÞ¤Î¥µ¥¤¥º¡×¤òÅý°ì¤¹¤ë
3¡§¥ß¥ËÎäÅà¼¼¤Ï¤¢¤±¤Æ¤ª¤¾®Ê¬¤±ÎäÅàÀìÍÑ¤Î¾ì½ê¤Ë
¾®¤µ¤¤ÎäÅà¼¼¤Ï¡¢¤ªÆù¤Ê¤É¤òÊÝÂ¸ÂÞ¤Ë¾®Ê¬¤±¤·¡¢Ê¿¤é¤Ë¤·¤ÆÎäÅà¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ´ðËÜ¥«¥é¤Ë¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿©ºà¤Î°ì»þÃÖ¤¤Ë¤â»È¤¨¤ÆÊØÍø¡×
4¡§ÊÝÂ¸ÂÞ¤Ï¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¤Ë¸ÇÄê¡£¸ËÆâ¤Ç¤Î¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤òËÉ¤°
ÊÝÂ¸ÂÞ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÅý°ì¤¹¤ë¤È¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹Æâ¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãµ¤¹¼ê´Ö¤¬·ã¸º¡£
¡ÖÊ¿¤é¤ËÎäÅà¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥à¥À¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÌîºÚ¼¼¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê»æÂÞ¡×¤¬Âç³èÌö
5¡§»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤¢¤¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë»æÂÞ¤¬ÊØÍø
ÌîºÚ¼¼¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÌîºÚ¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë»æÂÞ¤ò³èÍÑ¡£
¡ÖÃæ¿È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¿¤¿¤ó¤Ç¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×