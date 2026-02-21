ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¡×¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¡ÈDOMI¤ì¤ë¡É¤«¡©¡¡¡È¿·¼é¸î¿À¡É¸õÊä¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¡ÈÍ¿»Íµå¥¼¥í¡ÉÀøºßÇ½ÎÏ¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î19ºÐ±¦ÏÓ
¡¡10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¡¢¡ÖDOMI¡Ê¥É¥ß¡Ë¤ì¡ª¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖDominate¡Ê°µÅÝ¤¹¤ë¡¢»ÙÇÛ¤¹¤ë¡Ë¡×¤«¤é¤ÎÂ¤¸ì¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ëá¤¾å¤²¤¿ÎÏ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡Ê26¡Ë¤Î¹Í°Æ¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖDOMI¤ì¡ª¡×¤Ï¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬»þÀÞ¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤À¤È¤Î¾ðÊó¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û¥×¥íÌîµå´ÆÆÄÊÌ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ù¥¹¥È10¡Ê1990Ç¯¡Á2024Ç¯¡Ë
¡¡¤½¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¡ÈÀéÎ¤´ã¡É¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2·î15Æü¡¢ÅìËÌ³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡Ê¶âÉðÄ®¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¡£
¡Öµå¾ì¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅê¼ê¤ÎµåÂ®¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤Î·×Â¬°ÌÃÖ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µåÃÄ¤¬·×Â¬¤·¤¿¿ôÃÍ¤è¤ê¤â10¥¥í¤Û¤ÉÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«È´¤¤¤¿´ãÎÏ¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£¡Ø¥×¥íÌîµå¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤³¤Ï¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸½ÃÏµ¼Ô¡Ë
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î2°Ì¡½¡½¤½¤Î²ù¤·¤µ¤«¤é¤«¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¡¢96¾¡¤Ç¤ÎÆÈÁöÍ¥¾¡¤ò¡ÈÍ½¹ð¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤òÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤ë¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍ¸¶¹ÒÊ¿¡Ê33¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿º¢¤«¤é¡¢ºòµ¨Í¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò¿ä¤¹À¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¸¶¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¡¤ÁÆ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòµ¨¤Î¾¡Íø¿ô¤Ç¤¢¤ë15¾¡Ê¬¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¤âÆ±Á³¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Í¥°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤ÏÊä¶¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¡È°µÅÝÅª¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡É¤è¤¦¡¢ËüÁ´¤Îºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¤Ïºò½©¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ç¡¢³«ËëÅê¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢3Ï¢Àï¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤È·´»ÊÍµÌé¡Ê28¡Ë¤Î4ÈÖµ¯ÍÑ¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡³«ËëÅê¼ê¤Ï°ËÆ£Âç³¤¡Ê28¡Ë¡¢2ÀïÌÜ¤ÏËÌ»³ÏË´ð¡Ê26¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢Âè3Àï¤Ïºòµ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Ã£¹§ÂÀ¡Ê21¡Ë¤¬Á÷¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢°ËÆ£¤ÈËÌ»³¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3·î17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢°ËÆ£¤ÈËÌ»³¤Ï27Æü¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¤Þ¤Ç¤ËWBC¤ÎÈèÏ«¤ò²óÉü¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÎ¾Åê¼ê¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢WBC¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤NPB¸ø¼°µå¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤À¡£°ËÆ£¡¢ËÌ»³¤ÎÈèÏ«¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂåÍýÀèÈ¯¤òÎ©¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇµÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ì¥ª¡¢¥ì¥ó¡¢¥°¡¼¥ê¥ó¡×¡Ä¡Ä¼ÆÅÄ»â»Ò¡Ê19¡Ë¡¢Ê¡ÅçÏ¡¡Ê22¡Ë¡¢¥°¡¼¥ê¥ó¡¦¥ë¥§¥ä¥ó¡Ê25¡Ë¤Î3Åê¼ê¤¬Ì©¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼é¸î¿À¤ÎÆ°¸þ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
Í¿»ÍµåÎ¨¡Ö0.0¡×¤Î¼é¸î¿À¡©
¡¡¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÁ°Æü¤Î1·î31Æü¤Î¤³¤È¡£CSÊüÁ÷GAORA¤Ç¡ÖSHINJO¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥¤¥È2026¡ÁÌ´¤ò¤Ä¤«¤à¤â¤Î¤¿¤Á¡Á¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤â¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¸©Ì¾¸î»Ô¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¡¦¼é¸î¿À¤Îµ¯ÍÑ¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤Ç¤¹¤·¡£¿µ½Å¤Ê¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î¡ËºÝ¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¡×
¡¡¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¹äÂ®µå¤ÇÁê¼êÂÇ¼Ô¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë¥Ñ¥ï¡¼·Ï¤ÎÅê¼ê¤è¤ê¤â¡¢À©µåÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤À¤È¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤¬½ÐÍè¤ëÅê¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÏÅÄÃæÀµµÁ¡Ê31¡Ë¤À¤±¤ËÇ¤¤»ÀÚ¤ì¤º¡¢ÌøÀîÂçÚð¡Ê22¡Ë¡¢ºØÆ£Í§µ®ºÈ¡Ê31¡Ë¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤²¤ë»î¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ã¤·¤¤Áè¤¤¤ÎÂ³¤¯ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸õÊä¤Î¤Ê¤«¤«¤éÃ¯¤ò¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç³«Ëë¤ËÎ×¤á¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ËÆ£¡¢ËÌ»³¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅ¾¸þ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ã£¤â¡Ö¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯°é¤Æ¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤ÎÅê¼ê¤ò¡ÖÀ©µåÎÏ¡×¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²ÃÆ£µ®Ç·¡Ê33¡Ë¤Îºòµ¨¤ÎÍ¿»ÍµåÎ¨¤Ï1.63¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢¶âÂ¼¿¿¾°¡Ê25¡Ë¤¬1.47¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢»³ºêÊ¡Ìé¡Ê33¡Ë¤¬2.55¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡£¥°¡¼¥ê¥ó¤Ï2.51¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡¢Ê¡Åç¤Ï2.74¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¡¢NPBÁ´ÂÎ¤ÎÍ¿»ÍµåÎ¨¤Ï2.67¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼ÆÅÄ¤Î¿ôÃÍ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö0.0¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡×¤À¡£ºòµ¨¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À12²ó3Ê¬¤Î1¡¢ÂÇ¼Ô49¿Í¤È¤·¤«ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥í¤Ç»Íµå¤ò°ì¤Ä¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼ÆÅÄ¤ÎÀºÌ©¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡Åç¤Ï¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ÇÎÏ¾¡Éé¤¬½ÐÍè¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òµá¤á¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡£¤³¤Á¤é¤ÏÀèÈ¯¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤¬½éºÓÇÛ¤ò¼¹¤Ã¤¿22Ç¯¡¢³«ËëÅê¼ê¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤ÎËÌ»³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â·Ð¸³¤·¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢°ËÆ£¤ÎÂåÌò¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¿¤ÓÀ¹¤ê¤ÇÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¼ã¼ê¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁª¤Ö²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤¡£Ê¡Åç¤«¥°¡¼¥ê¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢³«ËëÅê¼ê¤ÇÇó¤òÉÕ¤±¤Æ¤«¤é¼ÆÅÄ¤ò¿·¡¦¼é¸î¿À¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÂÇ·â¿Ø¤â³ÐÀÃ!?
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ËÍ½¹ð¤ä»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¡¢´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤â¿·¾±·à¾ì¤é¤·¤µ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÂ¾µåÃÄ¤Ï¡¢»Ø´ø´±¤¬¾·¤¤¤¿Î×»þ¥³¡¼¥Á¤Ë¤â·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»³ºê¤¬ÃæÆüOB¤Î»³ËÜ¾»»á¡Ê60¡Ë¤«¤é¡¢¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£18Ç¯¡¢»³ËÜ»á¤¬¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ò¥ó¥È¤òµÆÃÓÍºÀ±¡Ê34¡Ë¤ËÅÁ¼ø¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎµÆÃÓ¤Ï¥¦¥£¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¤½¤Îµå¼ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î»³ºê¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦³ÚÅ·OB¤Î»³ºêÉð»ÊÎ×»þÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê57¡Ë¤Ë½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿À¶µÜ¤â¡¢ÂÐ³°»î¹ç¤Î½éÂÇÀÊ¤Ç°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£À¶µÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Æ¤ÐÅê¼ê¿Ø¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë»þ´Ö¤âÁý¤¨¤¿¡£
¡¡¿·¼é¸î¿À¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤¿Î×»þ¤Î³«ËëÅê¼ê¸õÊä¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢DOMI¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
