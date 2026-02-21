¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î3ÇÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î30ÇÜ¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡ÖÄ¶¹âÌ©ÅÙ¸¶È¯¹ñ²È¡×¤È¼çÍ×»æ
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢¤¬¿·¤¿¤Ê¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß·×²è¤ò³ÎÄê¤·¤¿Ãæ¡¢2030Ç¯Âå½éÆ¬¤Î´Ú¹ñ¤Î¡Ö¸¶È¯Ì©½¸ÅÙ¡×¤Ï¡¢¸¶È¯¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î3ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡¢¤È´Ú¹ñ»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î30ÇÜ¤Î¡ÖÄ¶¹âÌ©ÅÙ¸¶È¯¹ñ²È¡×¤Ç¡¢°ì¤Ä¤ÎÍÑÃÏ¤ËÊ£¿ô¤Î¸¶»ÒÏ§¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡ÖÂ¿¿ô¹æµ¡¡×¤Î´í¸±À¤â¤½¤ì¤À¤±¹â¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¿·Ê¹¤¬¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤Î¸¶È¯¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPRIS¡Ë¤Î»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë·×»»¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸¶È¯¤ÎÁíÀßÈ÷ÍÆÎÌ¡Ê¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¡Ë¤ò¹ñÅÚÌÌÀÑ¡ÊÊ¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç³ä¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Î¸¶È¯Ì©½¸ÅÙ¤Ï33Ç¯¤Ë0¡¥311¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï2°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡ÊºòÇ¯0¡¥111¡Ë¤ÎÌó3ÇÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê0¡¥010¡Ë¤Î30ÇÜ¤Ë¾å¤ë°µÅÝÅª¤Ê¿å½à¡£¤³¤Î·×»»¤ÏºòÇ¯Ëö»þÅÀ¤Ç26¡¥1¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¡ÊÌ©½¸ÅÙ0¡¥261¡Ë¤Î´Ú¹ñ¸¶È¯¤ÎÁíÍÆÎÌ¡¢¸½ºß·úÀßÃæ¤Î1¡¥4¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¤Î¸¶È¯4´ð¡Ê¥»¥¦¥ë3¡¢4¹æµ¡¤È¿·¥Ï¥Ì¥ë3¡¢4¹æµ¡¡Ë¤Î´°À®¡¢²ÔÆ¯±äÄ¹¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ·µà¸¶È¯9´ð¤Î²ÔÆ°¤¬´·¹ÔÄÌ¤ê³Æ10Ç¯±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£33Ç¯¤Ë¤Ï10Ëü210Ê¿Êý¥¥í¤Î¹ñÅÚ¤Ë29´ð¤Î¸¶È¯¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤ÎÁ°Äó¤À¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÂ¾¤Î¼çÍ×¹ñ¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£25Ç¯¤«¤é38Ç¯¤Þ¤Ç¤Î13Ç¯´Ö¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¸¶È¯Ì©½¸ÅÙ¤Ï0¡¥083¡Ê31¡¥8¡ó¡Ë¤â¾å¾º¤¹¤ë¤¬¡¢Æ±´ü´Ö¤Ë2°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¾®Éý¾å¾º¡Ê0¡¥16¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤¬·×²èÃæ¤Î¿·¤¿¤Ê6´ð¤Î¸¶È¯¤¬¤¹¤Ù¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ê61¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¢ª70¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¡Ë¡¢Ì©½¸ÅÙ¤Ï´Ú¹ñ¤Î3Ê¬¤Î1¤Î0¡¥127¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¹ñÅÚÌÌÀÑ¤¬´Ú¹ñ¤Î5ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¸¶È¯»º¶È³¦¤Ç¤Ï4´ð¤¬Æ±»þ¤ËÄÅÇÈ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿11Ç¯3·î¤ÎÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î°Ê¹ß¡¢Â¿¿ô¹æµ¡¤Î´í¸±À¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¡ÊNRC¡Ë¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î10·î¤Ë½é¤á¤Æ¡ØÂ¿¿ô¹æµ¡´í¸±ÅÙÉ¾²Á¡Ù¤òÈ¯É½¤·¡¢10´ð¤Î¸¶È¯¤Î´í¸±À¤Ï1´ð¤ÎÃ±½ã¤Ê¹ç»»¤Ç¤¢¤ë10ÇÜ¤òÄ¶¤¨¡¢19¡¢20ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢IAEA¤â12Ç¯¤Ë²ÃÌÁ¹ñ¤¬½ç¼é¤¹¤Ù¤¡Ø°ÂÁ´´ð½à¡Ù¤Ë¡Ø¸¶È¯Àß·×»þ¤ËÂ¿¿ô¹æµ¡¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦¾ò¹à¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ¿¿ô¹æµ¡¤Î´í¸±À¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¡¢¹¿¿å¡¢ÍîÍë¡¢¥Æ¥í¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤Ã¤¿¶¼°Ò¤ÏÌ©½¸¤·¤¿¸¶È¯¤ËÆ±»þ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£¤Þ¤¿¸¶È¯¤Ï1¥®¥¬¥ï¥Ã¥È°Ê¾å¤ÎÂç·¿ÀßÈ÷¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Êü¼ÍÇ½Ï³¤ì¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÍÁ³Ää»ß¤¹¤ë¤ÈÅÅÎÏÌÖ¤òÂç¤¤¯Æ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¸¶È¯¶È³¦¤Ï¡ÖÂ¿¿ô¹æµ¡ÌäÂê¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤ß¤Æ¤â¸¦µæÃæ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¬À©´ð½à¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¿·Ê¹¤Ï¸¶»ÒÎÏÀìÌç²ÈÃÄÂÎ¡Ö¸¶»ÒÎÏ°ÂÁ´¤ÈÌ¤Íè¡×¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥æ¥óÂåÉ½¤Î¸«Êý¤ò¾Ò²ð¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¸¶È¯¶È³¦¤ÏÊýË¡ÏÀ¤Ê¤É¤ò¸ý¼Â¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¹æµ¡¤Î°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸/Æü¸þ¡Ë