ºåµÞ¤ÎÌ¾Áª¼ê¥Ð¥ë¥Ü¥ó¡ª¥³¥Æ¥³¥Æ¤ÎÂçºåÊÛ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡Ö¥¥åー¥Ð¤Î»êÊõ¡×¤ÎÀµÂÎ
½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿ÍÎóÅÁ/¥¥åー¥ÐÊÔ
º£¹æ¤«¤é¤ÎËÜ´ë²è¤Ï¡¢Áõ¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¹ñÊÌ¤Î½õ¤Ã¿Í¤¿¤Á¤òÂçÆÃ½¸!º£²ó¤Ï¥¥åー¥Ï゙ÆÃ½¸¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¼«¹ñ¤Î¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥¥åー¥Ï゙¤Î½õ¤Ã¿ÍÂè1¹æ¡ª³°¹ñ¿Í½é¤ÎÅðÎÝ²¦¡ª¥í¥Ø゙¥ë¥È¡¦¥Ï゙¥ë¥Û゙¥ó
¥¥åー¥Ï゙¤Î½õ¤Ã¿ÍÂè1¹æ¡ª³°¹ñ¿Í½é¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¯¡ª
NPBÄÌ»»À®ÀÓ(11Ç¯:1955～1965)
1353»î¹ç ÂÇÎ¨.241 33ËÜÎÝÂÇ 260ÂÇÅÀ ÅðÎÝ308
º½ÅüÇÀ²È¤Î14¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥í¥Ø゙¥ë¥È¡¦¥Ï゙¥ë¥Û゙¥ó¡£ÉÏ¤·¤µ¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¥È゙¥·゙¥ãー¥¹»²²Ã¤Î¥Þ¥¤¥Êー¥êー¥¯゙¤Æ゙¥Õ゚¥ìー¸å¡¢ºåµÞ¥¹¥«¥¦¥È¤Î¡ÖÆüËÜ¤ÏÃÈ¤«¤¤¹ñ¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ±ó¤¤ÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤¿゙¤«゙¡¢ÅöÁ³¥¥åー¥Ï゙¤è¤ê¤â´¨¤¯¡¢¿©Ê¸²½¤«゙°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ê¤«¤Ê¤«ÆëÀ÷¤à¤³¤È¤«゙¤Æ゙¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Æ゙¤âÆüËÜ¤Æ゙À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¥Ï゙¥ë¥Û゙¥ó¤Ï¡¢¥·¥å¥¢¤Ê¥Ï゙¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¯゙¤È½ÓÂ¤òÈäÏª¤·¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Î1955Ç¯¤«¤éºåµÞ1ÈÖ¤ËÄêÃå¤¹¤ë¡£
¤½¤Î½ÖÂ¤Õ゙¤ê¤Ï1958Ç¯～1960Ç¯¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Æ゙ÅðÎÝ²¦¤Ëµ±¤¯¤Û¤È゙¡£1964Ç¯¤Þ¤Æ゙ºåµÞ¤Æ゙¥Õ゚¥ìー¤·¤Æ°úÂà¤·¤¿¥Ï゙¥ë¥Û゙¥ó¤Ï¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÂçºåÊÛ¤òÏÃ¤¹ÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¤ÈÆüËÜ¤ËÆëÀ÷¤ó¤¿゙¥Ï゙¥ë¥Û゙¥ó¤Ï¡¢µþ¥»¥é¥È゙ー¥à¤Æ゙´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤È゙¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯3·î12Æü¤ËµÞÀÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢89ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£