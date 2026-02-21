¤æ¤¤Ý¤è¡¢Êì¤Î¤¿¤á»äÊª147ÉÊ¤ò¡È¥¬¥ÁÇäµÑ¡É ¼«¸ÊººÄê¤È¤Îº¹³Û¤ËØ³Á³¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±100Ëü±ß¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¤Ý¤è¤¬¡¢º£Çä¤ì¤ëÁ´¤Æ¤Î»ñ»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¸ÊººÄê³Û¤È¼ÂºÝ¤ÎººÄê³Û¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡¢°¢Á³¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤æ¤¤Ý¤è¤Î»äÊª147ÉÊ¤Î°ìÍ÷
¡¡2·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡¢Êì¡¦¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¤µ¤ó¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎÁÍý¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¡£³«Å¹»ñ¶â¤ÎÂ¤·¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°¦ÍÑ¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ä°áÎà¤Ê¤É·×147ÉÊ¤òººÄê¤Ë½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡Ö»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¤·¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢»öÁ°¤Î¼«¸ÊººÄê³Û¤ò¡Ö134Ëü470±ß¡×¤È»»½Ð¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈººÄê¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶ººÄê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸µÃÍ10Ëü±ß¤Î¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È¤¬3000±ß¡¢¸µÃÍ65Ëü±ß¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬25Ëü±ß¤Ê¤É¡¢Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë²¼²ó¤ë¶â³Û¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¡£¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡£»ä¤Î·×»»¥Î¡¼¥È¤¬¡Ä¡ÄÂç¸í»»¡×¤È¾Ç¤ê¤Î¿§¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÎººÄê¤¬½ªÎ»¤·¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿Áí³Û¤Ï¡Ö89Ëü6000±ß¡×¡£Í½ÁÛ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯ÆÏ¤«¤º¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡ÖºÇÄã¤Ç¤â100Ëü±ß¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏººÄê¿Í¤Î·×¤é¤¤¤Ç¥¥ê¤è¤¯¡Ö90Ëü±ß¡×¤ÎÇã¼è³Û¤È¤Ê¤ê¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤ÆÇäµÑ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Ï¡¢Çä¤ì¤ë»ñ»º¤òÁ´ÉôÇäµÑ¤·¡¢¥¼¥í¤«¤éºÆÀß·×¤ËÄ©¤à¿Í¡¹¤òÄÉ¤¦¡¢¿ÍÀ¸ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È±þ±ç¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤ò¡¢·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¸å½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤Î2¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¡£