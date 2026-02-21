»Ò¤É¤â¤¬Å¾ÅÝ»þ¤Ë¿åÅû¤ÇÊ¢Éô¤ò¶¯ÂÇ¤·¤ÆÂ¡´ïÂ»½ý¡Ä»ö¸ÎËÉ»ßÂÐºö¤Ç¡ÖÄÌ±àÍÑ¥ê¥å¥Ã¥¯¡×³«È¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»ÈÍÑÁý
¡¡»Ò¤É¤â¤¬Å¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¡¢¼ó¤ä¸ª¤«¤éÄó¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿åÅû¡×¤ÇÊ¢Éô¤Ê¤É¤ò¶¯ÂÇ¤·¤ÆÂ¡´ï¤òÂ»½ý¤¹¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶áÇ¯¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤Ç¡Ö¿åÅû¤Î¼Ð¤á¤¬¤±¶Ø»ß¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿åÅû¤òÆþ¤ì¤Æ¤â½Å¤µ¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤ÄÌ±àÍÑ¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬£²·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿»ö¸Î¤ÎÎã¤È¶¦¤Ë¡¢ÂÐºö¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¥áー¥«ーÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¿åÅû»ö¸Î¡×ËÉ»ß¤Î¤¿¤á³«È¯¤µ¤ì¤¿ÄÌ±àÍÑ¥ê¥å¥Ã¥¯
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï2023 Ç¯¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç ¡Ö»Ò¤É¤â¿åÅû¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯»þ¤ÎÅ¾ÅÝ»ö¸Î¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¡£¶ñÂÎÎã¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÎóµó¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿åÅû(£±¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÍÆ´ï)¤ò¼Ð¤á³Ý¤±¤Ë¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íºäÆ»¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢ÃÏÌÌ¤È ¿åÅû¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇÊ¢Éô¤ò¶¯ÂÇ¤·¤¿¡£ç£Â»½ý¤Î¤¿¤á½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ±¡¤·¡¢ÊÝÂ¸²ÃÎÅ ¤Ç 10 Æü¸å¤ËÂà±¡¤·¤¿¡£¡×(9 ºÐ)
¡¡¡ÖÄÌ³ØÃæ¤ËÍ§¿Í¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÅ¾ÅÝ¤·¡¢¼Ð¤á³Ý¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¿åÅû¤¬Ê¢Éô¤Î±¦Â¦¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£ÄË¤ß¤ÈÓÒÅÇ¤¬¤¢¤êµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¾®Ä²ÇËÎö¡¢ÈÆÈ¯ÀÊ¢Ëì±ê ¤Î¤¿¤á¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Î¾å¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ±¡¤·¤¿¡×(10 ºÐ)
¡¡¡ÖÅÐ¹»Ãæ¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¹Å¤¤ÅÚ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼ó¤«¤é Äó¤²¤Æ¤¤¤¿¿åÅû¤¬¡¢ÃÏÌÌ¤È¤ªÊ¢¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ê¡¢Ê¢Éô¤ò¶¯ÂÇ¤·¤¿¡£ÆâÂ¡Â»½ý¤Ë¤è¤ê¡¢ç¹Â¡ 50%ÄøÅÙµÚ¤Óç£Â¡¤òÅ¦½Ð¤·¤¿¡£¡×(7 ºÐ)
¡¡°Ê¾å¤Ï°ìÉô¤ÎÎã¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ë»ê¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢±à»ù¤ä¾®³ØÄã³ØÇ¯»ùÆ¸¤Ë¤Ï¡ÖÈ¿¼ÍÅª¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¯Æ°ºî¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ä£¤Ï¡ÖÊ¢ÉôÂ¡´ï¤ÎÀê¤á¤ë³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤¡¢¤ªÊ¢¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬¼å¤¤Åù¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢Ê¢Éô¤Ë³°¤«¤éÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÆâÂ¡Â»½ý¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿åÅû¤òÇØÃæ¤ËÇØÉé¤¦¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÃæ¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯ÂÐºö¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È80Ç¯¤Î³Ø¹»ÍÑÉÊ¥áー¥«ー¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Þー¥¯¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬ÄÌ±àÍÑ¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ö¤¨¤ó¤ê¤å¤Ã¤¯¡×¤ò³«È¯¤·¡¢º£Ç¯£²·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹Ìó90¥»¥ó¥Á¤«¤é120¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤òÁÛÄê¤·¤¿±à»ù¤ÎÂÎ·¿¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡Ö3D¸ª¥Ù¥ë¥È¡×¤Ç°ÂÄê´¶¤ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÂ¬¤ê¡¢¸ª¥Ù¥ë¥È¤ÎÆâÂ¦¤ÈÇØÃæÂ¦¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´À¤ò¤«¤¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢²÷Å¬¤ËÇØÉé¤¨¤ë»ÅÍÍ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë³«¸ýÉô¤Ë¡Ö¤¬¤Þ¸ý»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¡×¤òÉÕ¤±¡¢¿åÅû¤òÆþ¤ì¤Æ²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤â±à»ù¤¬1¿Í¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤¤ëÀß·×¤ò¼Â¸½¡£²Á³Ê¤Ï4400±ß¡ÊÀÇ¹þ¾®Çä´õË¾²Á³Ê¡Ë¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ä³Ø¹»»ØÄê¾®ÇäÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö»ö¸ÎËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¿åÅû¤ò¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤ÆÄÌ±à¤¹¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤¹¤ëÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ø´ûÂ¸¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¿åÅû¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø²ÙÊª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Ç¼è¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿º¤¤ê¤´¤È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÙÊª¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ç¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¤è¤ê°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÄÌ±àÍÑ¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¡×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢±à»ù¤ÎÂÎ·¿¤äÆ°¤¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³«È¯Ã´Åö¼Ô¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤«¤é¤Ï¡Ø³«¸ýÉô¤¬³«¤¤ä¤¹¤¯¡¢¸½¹Ô¥«¥Ð¥ó¤è¤ê¤â²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿åÅû¤ò¤¿¤¹¤³Ý¤±¤Ë¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¶áÇ¯¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¼ÏÂ¤Îº¢¤Ë¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¸÷·Ê¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÅ¾ÅÝ¤·¤ÆÆâÂ¡¤òÄË¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾Ý¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢³Ø¹»¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µë¿åµ¡¤Ç°û¿å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¼«¤Ç¿åÅû¤ò»ý»²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¸Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¶áÇ¯¤Î¡Ö¿åÅû»ö¸Î¡×Áý²Ã¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¤Ç¤Î»ö°Æ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¾õ¶·¤¬ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¡Ö¡Ø¤¨¤ó¤ê¤å¤Ã¤¯¡Ù¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£¸å¤âÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±àÍÑ¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔËþ¤ä²þÎÉÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥êー¥¹¥Ýー¥Ä/¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡¦ËÌÂ¼ ÂÙ²ð¡Ë