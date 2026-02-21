ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢Â¼¾å½¡Î´¥¤¥¸¤ê¡Ä½ÂÂÚÃÙ¹ï¤Ï¡Ö¤¤¤«¤ó¤¹¤Í¡×¡¡Ãæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤ËÃíÊ¸¡Ö¥á¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡Èº£µ¨1¹æ¡É¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö3ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç1¹æ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£Æü¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿5µåÌÜ¡£¿¿¤óÃæÄã¤á¡¢94.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152.1¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤òÃÆ¤¤¤¿¡£º¸Ãæ´Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÂÇµå½éÂ®103.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó166.89¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥399¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó121.62¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ26ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£ÂÇµå¤¬2ÅÙ¡¢Ãæ·ø¤ò¼é¤ëÎëÌÚ¤Î¸µ¤ØÈô¤ó¤À¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÂÇµå¤¬ÂÀÍÛ¤ËÈï¤Ã¤ÆÃæ±Û¤¨¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÂÇµå¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²¼¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¤â¤¦¥Ü¡¼¥ë¤¬ÂÀÍÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¥à¥Í¤Ë¥á¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¡Ø¤¢¤½¤³¤ËÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤«¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏºòÇ¯1»î¹ç¼é¤Ã¤¿¤À¤±¤ÎÃæ·ø¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÁ´Á³¸«¤¨Êý¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1ÊâÌÜ¤âÊÌ¤ËÊÑ¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´·¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¡£¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤ë°Ê¾å¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÎWBC¤Ç¤ÏÄ¾Á°¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤ÆÌµÇ°¤Î¼Âà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë