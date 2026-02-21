³°¹ñ¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¡Ö¶¼°Ò¤Ç¤Ê¤¯¹¥µ¡¡×¡áÇÓÂ¾¼çµÁ¡¢ÇÓ³°¼çµÁ¤òÈÝÄê¤·¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡½ÎëÌÚ¹¯Í§¡¦ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö
³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ÈÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÎëÌÚ¹¯Í§ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤¬2026Ç¯2·î18Æü¡¢ÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢³°¹ñ¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¡Ö¶¼°Ò¤Ç¤Ê¤¯¹¥µ¡¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò·Ð¤Æ2007Ç¯¤«¤é4´ü¡¢À¯Îá»Ô¤ÎÉÍ¾¾»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Î½»Ì±¤¬Â¿¤¤Æ±»Ô¤Ç¡¢Ä£¼Ë¤ÎÃæ¤Ë³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î³Ø½¬»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ò¿Ê¤á¤¿¡£2024Ç¯¤ËÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤Ë½¢Ç¤¡£Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤Ç¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¼õÆþ¤ÈÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¼Â¸½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à²ñµÄ¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ë¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î12Ëü8311¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¤¬À¸³è¡£1990Ç¯¤Ë¤ÏÌó2Ëü¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¤ÎÆþ´ÉË¡²þÀµ¸å¡¢Æü·Ï¿Í¤òÃæ¿´¤ËÁý²Ã¡£ÉÍ¾¾»Ô¤Ê¤ÉÀ½Â¤¶È¤¬À¹¤ó¤Ê¸©À¾ÉôÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÖºßÎ±»ñ³Ê¡×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤¬µÞÁý¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ö½¢Ï«»ñ³Ê¡×¤ä¡ÖÎ±³Ø¡×¤¬Áý²Ã¡£½Ð¿È¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ï130¤ËµÚ¤Ó¡¢Â¿¹ñÀÒ²½¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Î¹ñÀÒ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê3Ëü1635¿Í¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ê2Ëü1168¿Í¡Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ê2Ëü933¿Í¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê1Ëü734¿Í¡Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ê8282¿Í¡Ë¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡Ê7110¿Í¡Ë¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ê5046¿Í¡Ë¡¢¥Ú¥ë¡¼¡Ê4760¿Í¡Ë¡¢´Ú¹ñ¡Ê4177¿Í¡Ë¤Î½ç¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Ï1Ëü4466¿Í¡Ë¡£
³°¹ñ¥ë¡¼¥Ä¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉÔ½¢³Ø¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹
ÀÅ²¬¸©¤ÎÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤í¤ÎÊÉ¤È¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤Î¤Ê¤¤ÀÅ²¬¸©¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡Ê1¡ËÂ¿Ê¸²½°Õ¼±¤ÎÄêÃå¡Ê2¡Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ÎÉáµÚ¡Ê3¡Ë³°¹ñ¿ÍÁêÃÌÁë¸ý¤Î½¼¼Â¡Ê4¡Ë³°¹ñ¿Í¸þ¤±¾ðÊóÄó¶¡¤Î¶¯²½¡Ê5¡Ë³°¹ñ¥ë¡¼¥Ä¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉÔ½¢³Ø¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¶µ°é´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡Ê6¡ËÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡½¤Ê¤É¤òÎóµó¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤ÏÉÍ¾¾»ÔÄ¹»þÂå¤Î2017Ç¯¤Ë³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ëÊ¸²½ÅªÂ¿ÍÍÀ¤ò¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¡¢ÅÔ»Ô¤Î³èÎÏ¤äÀ®Ä¹¤Î¸»Àô¤È¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥«¥ë¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊICC¡Ë¡×¤ËÆ±»Ô¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ç½é¤á¤Æ²ÃÌÁ¡£2025Ç¯8·î¤ËÀÅ²¬¸©¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç½é¤á¤ÆICC¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¡£ICC¤Ï²¤½£¡¢¹ë½£¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Î160°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬»²²Ã¡£Í¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¶¦Í¤ä¹ñÆâ³°¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊµáÎÏ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÁ´¹ñÃÎ»ö²ñ¤Ë¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊPT¡Ë¥Á¡¼¥à¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢µ»Ç½¼Â½¬¤«¤é°éÀ®½¢Ï«¤Ø¤Î±ß³ê¤Ê°Ü¹Ô¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤Î·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñ¤Î¿ä¿ÊÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¡£2025Ç¯7·î¤Ë¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½é³«ºÅ¡£»²²Ã¸©ÃÎ»ö¤ÈÃÏÊý¤Î²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¡¢Ï¢·È¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿³Æ¸©ÃÎ»ö¤«¤é¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤ÊÃæ¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ÏÉ¬Í×¡×¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤äÅ¬ÀÚ¤ÊÆþ¹ñ´ÉÍý¤â½ÅÍ×¡×¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ïº¬µò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬É½ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤ÏÀÄ¿¹¸©¤Ç³«¤¤¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÇÓÂ¾¼çµÁ¡¢ÇÓ³°¼çµÁ¤òÈÝÄê¤·¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹²æ¡¹47¿Í¤ÎÃÎ»ö¡×¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡ÖÀÄ¿¹Àë¸À¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Àë¸À¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï³°¹ñ¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Î´ðËÜÅªÊý¿Ë¤òµÄÏÀ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þº£¤Ë»ê¤ë¤¬¡¢¡Ê³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¡ËÆÃÄêÃÏ°è¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤Î»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾å¤Ç¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ëÁí¹çÅª¤Ê´ðËÜË¡¤ÎºöÄê¡¢»ÊÎáÅãÁÈ¿¥¤ÎÀßÃÖ¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ÈÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¡×¤ò¤Þ¤È¤á¹ñ¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö°éÀ®½¢Ï«À©ÅÙ¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö¤ÏÁ´¹ñÃÎ»ö²ñ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¹ñ¤ËÍ×ÀÁ¡£Ë¡Ì³¾Ê¤ÎÎëÌÚ³¾Í´¸µË¡Áê¤«¤é¡ÖÂçÅÔ»Ô·÷¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤À©ÅÙ¤ä¸½¾õ¤Ë±è¤Ã¤¿Ê¬ÌîÀßÄê¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£½¢Ï«¤«¤é¼Ò²ñÅý¹ç¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Æâ³Õ´±Ë¼¤ÎÀÄÌÚ°ìÉ§¸µÆâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ï¡Ö´Ø·¸³ÕÎ½²ñµÄ¤Î²¼¡¢Â¿Ê¸²½¶¦À¸»Üºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°éÀ®½¢Ï«¤ÏÃÏÊý¤Î°Õ¸«¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤¿¤¤¡£Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ä°åÎÅÄÌÌõ¤ÎÀ°È÷¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö¤ÏÀÅ²¬¸©¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ç¤Ê°Õ¸«¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ê¤·¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤Ë»¿À®¤À¡×¤Ê¤É¤Î¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨²á¤®¤ÆÉÔ°Â¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¤ä¤µ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë³°¹ñ¿Í¤òÆþ¹ñ¤µ¤»»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¾¾²¼À¯·Ð½Î¤Î5´ü¸åÇÚ¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÈ´¤¤Ç¤ÏÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¡×
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÊÝ¼éÅª¤Ê¹Í¤¨¤Î²¼¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤ËµÕÉ÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï¾¾²¼À¯·Ð½Î¤Ç¡¢°ì´üÀ¸¤Î»ä¤Î5Ç¯¸åÇÚ¤Ç¡Ê¹â»Ô»á¤¬¡Ë22ºÐ¤Îº¢¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÊý¤Ç³°¹ñ¿ÍÈ´¤¤Ç¤Ï¹ñ¤Î±¿±Ä¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÂçÊ¬°ã¤Ã¤Æ¸½¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¼«¿È¡¢º£¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÄ¾ÀÜ²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¡Ê¤¤æ¤¦¡Ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£