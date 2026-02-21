¡ÈÁêÅö²ù¤·¤¤¡É¶ä¤â¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤Ù¤¡×¡¡ÎÞ¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤Ë¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¥Á¥§¥ó¤¬Á÷¤Ã¤¿¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¡ÖËÍ¤Ï¥«¥ª¥ê¤Ë¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¡×¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¡¢É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿ºäËÜ(C)Getty Images
¡¡²ù¤·¤µ¤È´î¤Ó¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î19Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºäËÜ²Ö¿¥¤Ï147.67ÅÀ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤È¹ç¤ï¤»¤¿¹ç·×224.90ÅÀ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¡ªÀ¤³¦¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤ÈÃæ°æ¤ÎÊúÍÊ¥·¡¼¥ó
¡¡Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿4Ç¯Á°¤ÎËÌµþÂç²ñ¤«¤é¤Ï¡¢°ì¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡È¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¡É¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿24ºÐ¤Ï¡¢¡ÖÁêÅö²ù¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÆâÍÆ¤â·è¤·¤Æ°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë·è¤á¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¢3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡½2²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯À®¸ù¡£±éµ»¸åÈ¾¤Ï3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤¬Ã±È¯¤Ë½ª¤ï¤ë¥ß¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë³ê¤ê¤ò¸«¤»Â³¤±¡¢ºÇ¸å¤Î3²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤â·Ú¤ä¤«¤Ë·è¤á¤Æ¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ä¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¸å¡¢Î¾¼ê¤ò´é¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¹æµã¤·¤¿ºäËÜ¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Ï1.89º¹¤È¡¢¤ï¤º¤«¤ËÎÏ¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¿¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÊÆ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»ÒÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌµþÂç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Á¥§¥ó»á¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÊÆÈÇ¡ØYahoo! Sports¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¡¢¸½ÃÏ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ó»á¡£ÌÀÏ¯¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤¹¤ë¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ´ÂÎ¤òÁí³ç¡£¤½¤Î¾å¤ÇºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥ª¥ê¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤Ù¤¤À¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥ª¥ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔ¤ò³Î¤«¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤¢¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ï¥½¥íÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂç¤¤¯¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Èà½÷¤È¥¢¥ê¥µ¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¡¢¤³¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤ò¤Þ¤º¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤Ù¤¤À¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¡½¡£¤½¤¦ºäËÜ¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¥Á¥§¥ó»á¤Ï¡¢¡Öº£Ìë¤Î¥«¥ª¥ê¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Õ¤¿¤¿¤Ó¶¯Ä´¡£¡Ö¤³¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÆ»¤Î¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ò¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ºäËÜ¡£¸½ÌòºÇ¸å¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç¡¢´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ø¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]