HANA・YURI、デビューから1年で“惚れ直した”メンバー明かす「歌の安定度が半端ない」
【モデルプレス＝2026/02/20】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が2月20日、都内で1stアルバム「HANA」発売を記念した招待制のリスニングパーティ「Spotify x HANA “HANATABA” Listening Party」を開催。YURI（ユリ）が、デビューから1年で“惚れ直した”メンバーを明かした。
【写真】HANA・YURIが惚れ直したメンバー
同イベントは、2月23日にリリースを迎えるHANAの1stアルバム『HANA』を、Spotify Premium会員でHANAの楽曲を普段からよく聴いているトップリスナー約80人がいち早く体験できる場。アルバム収録楽曲の先行試聴を中心に、アルバム制作にまつわるトークや映像の一部紹介、HANAとファンとの交流や質疑応答が行われた。
トップリスナーであるHONEYsの前にメンバーが登場すると、会場には拍手が巻き起こった。NAOKO（ナオコ）は「今日は爪が黒いです」、YURIは「私は爪を白にしました」、 JISOO（ジス）は「髪の毛がシルバーになっています。また染め直します」、 MOMOKA（モモカ）は「私は靴が今日、すごいです」、KOHARU（コハル）は「手が（ジャケットの袖で）4個くらいあります」、CHIKA（チカ）は「ツインテールにしました！久々に」、MAHINA（マヒナ）は「今日はカッコよく眼鏡なんか掛けてみたりしてしまいました」と、それぞれこの日のスタイリング紹介とともに挨拶した。司会は、「SpotifyのListening Partyを日本でリアル開催するのはHANAが初だ」と紹介。メンバーは「おぉ〜」と歓声を上げた。
2月23日（金）の1stアルバム「HANA」発売を控える心境を聞かれたKOHARUは「ドキドキって感じ」としつつ、「デビューの時から今までが走馬灯のように巡って巡ってって感じで、曲それぞれにたくさん、いっぱい詰まっている思いが自信作」と胸を張る。そしてJISOOは「いつも皆さんの心に長く残る音楽をお届けしたいと思っているんですけど、やっぱりそのためには私たちが私たちらしく、私たちのままであることが1番大事だと思うので、私たちの個性だったり、今感じてること、思ってることを全て素直に表現しようとしましたし、それで聴いている皆さんも『このままでいいんだ』『このままで美しいんだ』と思ってもらえたら嬉しいなという思いを込めました」とアルバムに込めた思いを伝えた。
また、デビューから1年で他のメンバーに惚れ直したエピソードはあるか、という問いにはYURIが「惚れ直したエピソードがありまして…」と切り出したところで、MAHINAが「誰？」とコメント。YURIが「気になるでしょ。そんな君」と応じると、MAHINAは「私なんだ！」と驚いた。
YURIは「歌の安定度が半端ない」「めっちゃ安心する」と絶賛。MAHINAは「私が来るとは思ってなくて、全然心の準備はしてなかったんですけど、え、そうなんだ」と動揺した様子で、「みんなそう思ってると思う」という声には、MAHINAが「初めて聞いたかも。私が聞いてないだけか（笑）」と笑っていた。
さらに、HONEYsからの「最近一番笑ったこと」という質問には、KOHARUが「MAHINAが黒柳徹子さんのモノマネが上手なんです」と回答。「『徹子の部屋』は見たことがないんです、彼女。だけどすごく上手なので」と補足し、MAHINAにモノマネの披露を促した。すると、CHIKAが同番組のBGMをハミングする中、MAHINAは黒柳徹子の声色をモノマネ。『徹子の部屋』を見たことがないとは思えないモノマネのクオリティに、会場は歓声と拍手で包まれた。
その後、未発表曲である「ALL IN」と「Bloom」の2曲が会場に流れて初お披露目となった他、同イベントのためにいち早くミュージックビデオのビジュアルも初公開。盛況の内にイベントは幕を下ろした。（modelpress編集部）
◆HANA、HONEYsとの対面に歓喜
