ライブアルバム『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 DAY1 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)』と『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 DAY2 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)』が、3月4日(水)0時から各音楽サイトにて配信されることが決定した。

本アルバムは、2025年8月2日・3日の2日間にわたって開催された夏ライブ＜ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム＞で披露された楽曲を音源化したライブアルバム。夏のライブとしては3年ぶりの開催となった本公演は、グループ初となる横浜スタジアムにて行われた。

横浜の空に響いたモノノフ（ももクロファンの総称）の熱気あふれるコールや掛け声、そしてメンバーの心揺さぶる歌唱パフォーマンスを凝縮したライブアルバムに仕上がっている。

配信ジャケット写真にはライブのワンシーンを使用し、各日異なる衣装をまとったメンバーの姿が印象的なデザインとなっている。また、本日2月20日(金)より一部のサブスクリプションサービスにて事前登録の受付もスタートしている。

さらに、本作ではApple Music限定で空間オーディオ「Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）」を導入。演奏・音に包み込まれる様に、リアルで没入感あふれる音楽体験を実現した作品に仕上がっており、ライブ会場にいるかのような臨場感を体験することができる。

※ドルビーアトモスは、Apple Musicのサブスクリプションの登録者は追加費用なしで、対応している曲をドルビーアトモスによる空間オーディオで聴くことが可能。AirPods ProまたはAirPodsMax、最新バージョンのiPhone、iPad、Macの内蔵スピーカー、Apple TV 4K、Androidデバイスでも楽しむことができる。

■『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025』ライブアルバム

配信日：2026年3月4日(水)0時(3月3日24時)

楽曲事前予約（Pre-Add/Pre-Save）：https://mcz.lnk.to/natsu25_DIGAL ・『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 DAY1

収録曲

01.OPENING (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

02.overture 〜ももいろクローバーＺ参上！！〜 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

03.Re:volution (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

04.DNA狂詩曲 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

05.ワニとシャンプー (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

06.CONTRADICTION (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

07.BIONIC CHERRY (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

08.Acceleration (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

09.ココ☆ナツ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

10.ROCK THE BOAT (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

11.ももいろ太鼓どどんが節 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

12.stay gold (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

13.行くぜっ！怪盗少女 ｰZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

14.孤独の中で鳴るBeatっ！ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

15.走れ！ -ZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

16.Hanabi (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

17.BLAST！ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

18.GODSPEED (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

19.ツヨクツヨク (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

20.Event Horizon (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

21.Re:Story (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

22.ENCORE (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

23.天手力男 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

24.ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

25.Downtown Momoclo Band紹介 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

26.コノウタ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2)

27.やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.2) ・『ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 DAY2

収録曲

01.OPENING (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

02.overture 〜ももいろクローバーＺ参上！！〜 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

03.天手力男 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

04.ロードショー (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

05.ワニとシャンプー (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

06.泣いてもいいんだよ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

07.MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

08.Nightmare Before Catharsis (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

09.ココ☆ナツ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

10.堂々平和宣言 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

11.ももいろ太鼓どどんが節 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

12.Re:volution (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

13.行くぜっ！怪盗少女 ｰZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

14.Chai Maxx (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

15.走れ！ -ZZ ver.- (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

16.Re:Story (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

17.一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

18.BLAST！ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

19.On Your Mark (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

20.ツヨクツヨク (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

21.Acceleration (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

22.Hanabi (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

23.ENCORE (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

24.Event Horizon (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

25.レナセールセレナーデ (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

26.Downtown Momoclo Band紹介 (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

27.愛を継ぐもの (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

28.キミノアト (Live at 横浜スタジアム 2025.8.3)

■ももクロ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD BOXジャケット写真 インナージャケット インナージャケット インナージャケット インナージャケット 発売日：2026年3月4日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG

特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/ ［Blu-ray］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIXM-633〜5

収録枚数：3枚組

価格：\14,000（税込）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch ［DVD］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIBM-1139〜43

収録枚数：5枚組

価格：\14,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch ▼映像特典

ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025- ▼封入特典

・夏之馬鹿桃御神金護符

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード

※初回製造分のみ ▼セットリスト

【DAY1：2025年8月2日（土）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1.Re:volution

2.DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)

3.ワニとシャンプー

4.CONTRADICTION

5.BIONIC CHERRY

6.Acceleration

7.ココ☆ナツ

8.ROCK THE BOAT

9.ももいろ太鼓どどんが節

10.stay gold

11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12.孤独の中で鳴るBeatっ！

13.走れ！ -ZZ ver.-

14.Hanabi

15.BLAST！

16.GODSPEED

17.ツヨクツヨク

18.Event Horizon

19.Re:Story

＜ENCORE＞

20.天手力男

21.ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

22.コノウタ

23.やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜 【DAY2：2025年8月3日（日）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1.天手力男

2.ロードショー

3.ワニとシャンプー

4.泣いてもいいんだよ

5.MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

6.Nightmare Before Catharsis

7.ココ☆ナツ

8.堂々平和宣言

9.ももいろ太鼓どどんが節

10.Re:volution

11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12.Chai Maxx

13.走れ！ -ZZ ver.-

14.Re:Story

15.一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団

16.BLAST！

17.On Your Mark

18.ツヨクツヨク

19.Acceleration

20.Hanabi

＜ENCORE＞

21.Event Horizon

22.レナセールセレナーデ

23.愛を継ぐもの

24.キミノアト ▼応援店特典

「夏馬鹿騒切手風貼」※切手風ステッカーシート

※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。

◾️舞台挨拶情報 ◆「ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム DAY1 2025.8.2 舞台挨拶付き上映」

2026年2月21日（土）新宿バルト９（東京都）

17:30上映の回（上映前、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：佐々木彩夏 2026年2月22日（日）T・ジョイ横浜（神奈川県）

15:10上映の回（上映後、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：高城れに ◆「ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム DAY2 2025.8.3 舞台挨拶付き上映」

2026年2月27日（金）新宿バルト９（東京都）

19:00上映の回（上映前、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：百田夏菜子 2026年3月1日（日）T・ジョイ博多（福岡県）

15:00上映の回（上映前、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：玉井詩織 ▼チケット料金

舞台挨拶付き応援上映：\5,000

その他通常上映/応援上映：\3,500 【通常上映/応援上映チケット受付期間】

DAY1上映＜2026/2/21（土）〜2/23（月・祝）＞

2/18（水）0：00（＝2/17（火）24：00）以降、各劇場HPにて販売開始 DAY2上映＜2026/2/27（金）〜3/1（日）＞

2/25（水）0：00（＝2/24（火）24：00)以降、各劇場HPにて販売開始 ※上映スケジュール・チケット販売については各劇場HPにてご確認ください ▼特典

来場者プレゼント

【DAY1】オリジナルポストカード 佐々木彩夏・高城れに ver.

配布期間：2/21（土）〜2/23（月・祝）

【DAY2】オリジナルポストカード 百田夏菜子・玉井詩織 ver.

配布期間：2/27（金）〜3/1（日） ＜応援上映会について＞

通常の上映とは異なり、応援上映ではペンライトなどの応援グッズの持ち込みが可能で、声援や歓声、拍手、手拍子などで盛り上がることができます。まるでコンサート会場のような一体感をお楽しみください。

◆鑑賞ルール

・歓声、応援、声出し、曲に合わせた手拍子、振り付け、拍手可能な上映となります。

・応援グッズ（タオル、ペンライトなど）の持ち込み、使用も可能です。

・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛ぶ、跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

・タオルなど、後ろの座席のお客様の視界を遮るような応援グッズを肩より上に掲げる行為はお控え下さい。

・周りの方の視界を遮るようなグッズの持ち込みはお控え下さい。 ◆注意事項

・劇場でのペンライトの販売はございません。

・会場内ではマスコミ各社の取材による撮影、弊社記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。

また、イベントの模様が後日販売されるDVD商品等に収録される場合がございます。予めご了承ください。

お客様の当催事における個人情報（肖像権）については、このイベントにご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。

・登壇者及びイベントの内容は、予告なしに急遽変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

・全席指定席となります。チケットをお持ちでない方はご覧になれません。

・転売を目的としたチケットのご購入は固くお断りいたします。

・場内でのカメラ（携帯カメラを含む）、ビデオ等による撮影・録音等は固くお断りいたします。

・車いすでのご鑑賞をご希望されるお客様は座席指定券の購入後、劇場までご連絡ください。

車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・イベント中の途中入場はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

・劇場周辺での出待ち・入待ちにつきましては、近隣のご迷惑となりますので、固くお断りいたします。

・登壇者へのプレゼントやお花等の受け取りは全てお断りさせていただいております。ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。 配給：クープ

©KING RECORDS

■＜ももクロ結成18周年記念イベント 東京ももクロランド＞

開催日：2026年5月3日

会場：東京体育館

■＜ももクロ秋の桃神祭＞

開催候補日程

(1) 2026年9月26日（土）-27日（日）

(2) 2026年10月11日（日）-12日（月・祝）

(3) 2026年10月17日（土）-18日（日）

※開催地・開催日が決定次第ご案内いたします。

■＜ももクロクリスマスツアー＞

▽ツアーファイナル

開催日：2026年12月12日（土）、13日（日）

会場：SGC HALL ARIAKE

※ツアーファイナル以外の開催情報は追って発表いたします。詳細をお楽しみに。

■＜第10回 ももいろ歌合戦＞

開催日：2026年12月31日（木）

会場：有明アリーナ