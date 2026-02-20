人気イラストレーター・中村佑介の「本の仕事」が京都に！　「中村佑介 装画の世界展 in 京都」レポ

2月14日から3月15日まで、京都のギャラリー&イベントスペース「NEUTRAL horikawa」にて開催中の「中村佑介 装画の世界展」。イラストレーター・中村佑介氏による、「本の装画」を集めた展示会です。

ASIAN KUNG-FU GENERATION、さだまさしをはじめとした様々なアーティストのCDジャケット、また浅田飴などのパッケージデザインで知られる人気イラストレーター、中村佑介氏。中村氏の仕事の中でも大きな割合を占めているのが、書籍などの装画です。『夜は短し歩けよ乙女』『四畳半神話大系』といった森見登美彦氏による作品や、『謎解きはディナーのあとで』シリーズ、はたまた音楽の教科書など、20年以上にわたって様々な本の装画を手掛けてきました。

今回の「中村佑介 装画の世界展」では、手描きで仕上げられたこれら数多くの装画の原画、そしてデジタルでの着色作業を経た完成画稿を並べて展示。さらに装画が使われた実際の本も併せて展示されており、原画から本として印刷された最終的な仕上がりまでを並べて見ることができます。

展示会場に入るとまず目に入ってくるのが、大垣書店のブックカバーイラストを大きく印刷したもの。今回の展示会を主催している大垣書店と、中村氏のつながりが一目でわかるようになっています。そして次に展示されているのが、中村氏による初の書籍装画である『ヒナの魂』。2005年に放送されたドラマの小説版で、中村氏の母校である大阪芸術大学とテレビ局が協力した産学協同ドラマでもあります。

展示を順に追っていくと、石田衣良、赤川次郎、『謎解きはディナーのあとで』シリーズなど、中村氏が手掛けた数多くの書籍の装画が。中には『ぬりえブック』や漢和辞典『新字源』、学生以外は入手が難しい高校生向けの音楽の教科書など、「こんな本の装画も手掛けていたのか！」と、ちょっと驚くようなものも展示されていました。

そして展示の中でも最もボリュームがあったのが、『四畳半神話大系』をはじめとする森見登美彦作品の装画。単行本版と文庫版で異なる表紙や、発表媒体に合わせたリファインのプロセスなどが順を追って展示されており、判型や媒体に合わせて細かい調整が行なわれていることがよくわかります。特に中村氏にとっても代表作である文庫版『夜は短し歩けよ乙女』の表紙については、文庫版装画をもとに作られたアニメのキービジュアル、さらに最新の書籍カバー集『READ』（飛鳥新社）の表紙としてリメイクされたバージョンの原画も展示。同一コンセプトのイラストがどう変化してきたのかを追いかけることができます。

この展示会の大きな特徴は、作品の解説が非常に充実しているところです。各セクションごとにライター・評論家のさやわか氏による解説が挟まり、中村氏のヒストリーを追えるようになっています。さらに注目したいのが、イラスト一点ごとに中村氏本人による自作への解説が添えられている点。

内覧会の挨拶で中村氏は、「これまでにも作品展は数多く開催されてきましたが、その多くではほとんど自作の説明を添えてこなかった」と話します。「見てもらう人に固定観念を与えたくなかった」という理由からあえて説明を排していたという中村氏ですが、今回は本の装画の展示会を書店と連動して開催するということで、今までにないほど解説を充実させたそう。「読んでもらうための展覧会」というコンセプトの通り、この解説だけでも相当に読み応えがあり、さらに解説を読んだ上でそれぞれのイラストを見ることで、新しい発見を楽しむこともできます。

さらに、中村氏が挿画を手がけた書籍それぞれに、大垣書店の書店員からのコメントがついているのにも注目。未読のものをつい読んでみたくなるような勢いがあり、このあたりは書店主催の展示会ならではです。中村氏の作品集やグッズについては、会場内の物販スペースで購入可能。さらに会場内で展示されている本は、展示会場の下の階にある書店で購入することも可能です。見事な動線の設計……！

「中村佑介は何を考えて装画を描いてきたのか」が、イラストと解説の両面で理解できるこの展示会。展示期間中は会場のNEUTRAL horikawaに併設されたカフェ「SLow Page」でコラボメニューも提供されており、さらに展示会に合わせたオリジナルグッズの販売も。ファンならば見逃すことのできない本展示会。春先の京都を観光するのに合わせて、ぜひ足を運んでみてください！

（文=しげる）