気温はまだまだ真冬には遠いけど、ぐんと気温が下がってきました。

そんな今の季節にぴったりな、家でも外でも活躍する防寒パンツを紹介します。

動きを妨げない「軽やかさ」

ワークマン「メリノテック(R)アクティブインサレーションクライミングパンツ」

それは、ワークマン「メリノテック(R)アクティブインサレーションクライミングパンツ」。

ウール23%程度で75%がポリエステルという配分ですが、メリノウール混の柔らかな素材に、軽く起毛した裏地がポイント。

肌に触れた瞬間の、裏地がじんわりあたたかい感じが心地よいです。

ジャージのように気軽に履けます。

履き心地は驚くほど自然で、窮屈感や違和感がないのが◎。

脚を上げたりしゃがんだりするときに引っかかりがなく、日常のあらゆる動きにするりと寄り添ってくれる感じです。

特別スポーティというわけではないのだけれど、動きを妨げない軽やかさがあります。

幅広いシーンを「快適」に

寒い日の買い出しや散歩、部屋でのリラックス、旅先でのちょっとした外出など、生活のあらゆるシーンで真価を発揮します。

メリノウールがほんのり入っていることで、暑くなりすぎず、冷えすぎず、体温が落ちついたまま保たれるのが本当にありがたい！

汗ばんだり、カサついたりしない自分にとっての「普通」がつづくだけで、冬の外出や家時間の快適さがずいぶん変わるものですね。

細かいつくりにも、やさしい気遣いアリ

スマホを入れても。動きの邪魔にならない太もも位置にポケットが。

週に一度はワークマンに行くヘビーユーザーの私的な意見としては、ここがいかにもワークマンらしいなぁと。両サイドのポケットは、ジッパー式で安心です。

ウエストの調整がしやすい仕様のベルトもグッド。

少し特徴的で、鍵形にかけるタイプになっています。

簡易的にみえるものの、バックル式より使い勝手がよく邪魔にならないので、これも地味ながら最高の仕様だなと感じています。

ゴミがつきやすいかも

静電気は帯電しない生地になっていますが、メリノウールテイストな生地のため砂やチリはつきやすいかもと思いました。

パンツは地面に近いので泥汚れがどうしてもついてしまいがち。もしもアウトドアでつかうなら、インナーとして使うことをおすすめします。

まだまだ少し暖かい気はするけど、確実に冬に近づいている今。

インナーや部屋着として、冬でも活躍しそうなので一着試しに揃えてみてはいかがでしょうか？

Photo: 服部 隆宏