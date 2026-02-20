この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資家の田端信太郎氏がYouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」で、「『井村銘柄』地盤ネットHDは買いなのか？ちょる子に聞いてみた」と題した動画を公開。「井村銘柄」として注目を集める地盤ネットホールディングスについて、共演者のちょる子と議論を交わし、株価形成の仕組みについて持論を展開した。



動画は、ちょる子が同銘柄について「買いたいのに買わせてもらえない」と嘆く場面から始まる。田端氏は「どうせ3日後ぐらいに売ってるんじゃないの？」と軽口を叩きつつ、「増資が来て下がったところが買い目じゃない？常識的には」と水を向けた。これに対しちょる子は「増資が来たら上がるんじゃないか」と独自の読みを披露。「フルロットでいかないで、ちょこちょこ買うでもいい」としつつ、井村氏の実績を挙げ「年間でまず70％のリターンを出すと言われたら」と期待を覗かせた。



しかし田端氏は冷静だ。「理屈ではないか」と前置きしつつ、投資信託と上場企業の株価の決まり方は「根本的にだいぶ違う」と指摘。上場企業が「箱」となりバランスシートで評価される仕組みに触れ、「井村さんがどんなに運用が上手かろうが、逃げ出すやつが多かったら暴落する」と、需給バランスによるリスクを説いた。



著名投資家の動向に期待する心理に対し、市場の構造的なリスクを説く田端氏。投資の奥深さと、二人の軽妙なやり取りが楽しめる内容となっている。