「娘は摂食障害で36キロに激痩せし、私は腫瘍で右耳の聴力を失いました」。エンターテイナー・城田優さんの母・ペピーさんを襲った相次ぐ病。絶望のどん底で、彼女は子どもたちとどう向き合ってきたのか。「あの子たちがいたから、私は何度でも立ち上がることができました」。苦難の果てに掴んだ、真実の家族の絆に迫ります。

【写真】「まさに美男美女揃い」5人の子に囲まれ至福の表情のペピーさん（全11枚）

次女が摂食障害で体重36キロに

スペイン出身のペピーさん。バルセロナ愛が溢れるカットソーを着こなす

── 3度の結婚と離婚を経験したエンターテイナー・城田優さんの母・吉村ぺピーさん。ぺピーさんは父親が異なる子どもを5人育てましたが、ぺピーさんの次女であり、優さんの妹でもあるライフスタイルクリエイターの未来リナさんが、10代で摂食障害に苦しみ、体重が36キロにまで落ちたことがあると伺いました。きょうだいのサポートなどもあり乗り越えたそうですが、そもそも摂食障害になったのは、なにがきっかけだったのでしょう。

ペピーさん：リナは6歳のころに芸能事務所にスカウトされて所属しました。ですが彼女が16歳のとき、太ももにいくつもあざができていることに気づいて。驚いて「どうしたの？」と尋ねたら、ある雑誌の編集長に「あなたは下半身をもう少し絞れば、全体的なバランスがいいのにね」と言われたことを気にして、セルライトを必死でマッサージをしていたんです。

── あざができるほどの強さでマッサージを…。

ペピーさん：慌ててやめさせましたが、そのころから体型管理にのめり込み、食事と運動にすごく細かなルールをたくさん決めるようになりました。食事のカロリーや炭水化物の量、食事内容、ジムに行った回数、食べたナッツの個数まで。生活のあらゆることを管理して、1日何度も体重計に乗ったり、鏡を見たりしていたようです。

自分の課したルールにとらわれ、16歳のころには36キロまで落ち、生理も5年間止まってしまいました。どんどん痩せていって、体力がなくなり、歩行もおぼつかなくなって。元気を失い、表情がうつろになっていく娘を見ているのは、本当につらかったです。

── 娘さんの心身が壊れていく姿をそばで見ているのは、親としてとても歯がゆい思いをされたでしょうね。そこからどのように回復に向かったのでしょう。

ペピーさん：離れて住んでいるきょうだいたちに「リナを助けたいから力を貸してくれない？」と伝えたら、みんな本気で心配して動いてくれて、とても心強かったです。

リナの希望でスペインで治療することになりましたが、現地では、医師とセラピスト、栄養士がチームになって治療にあたりました。心配していたきょうだいとも連絡を取り、みんな父親が違っても、それを感じさせないくらい仲がいいし、互いを思いあう気持ちが強いんです。私の誇りですね。

結局、スペインで10か月間の療養を経て、心と体が回復し、18歳で帰国した後は、すぐに車の運転免許を取得するほど、本来の元気を取り戻しました。

リナは今、ライフスタイルクリエイターとして活動し、書籍の出版やSNSの発信などパワフルに活動中。自分の人生を取り戻して生き生きと過ごしています。そんな姿を見るとあのとき、スペインに行く決断をしてよかったなと思います。

ペピーさん自身も聴神経に腫瘍が見つかった過去が

前列左から長女、次女のリナさん、ぺピーさん、後列左から城田優さん、長男、次男

── リナさんが回復された背景には、ペピーさんの強い愛ときょうだいの支えがあったのですね。お子さんを支えるいっぽうで、ペピーさんご自身も子育ての真っ最中に大きな病を経験されています。右耳の聴力を失うという過酷な状況だったとか。

ペピーさん：末っ子のリナがまだ2歳か3歳だった2002年、右側の聴神経に腫瘍が見つかったんです。最初はひどいめまいが続き、いくつかの病院を受診しても「メニエール病でしょう」と言われるだけ。でも症状は悪くなるいっぽうで、みずから願い出てMRIを撮ってもらい、ようやく腫瘍が見つかりました。「命に関わるからすぐに手術を」と言われましたが、脳に近い神経を切断する可能性があると聞き、不安でいっぱいでした。

その時期、三男の優が初めてミュージカルの役を掴んだんです。優は13歳から芸能活動をしていましたが、当時はハーフという見た目が理由で、「背が高すぎる」「顔が濃すぎる」と否定され続け、なかなか役に恵まれませんでした。努力ではどうにもならない部分を拒絶され、悔しさに部屋で閉じこもって涙ぐんでいたこともあります。だからこそ、ようやく掴んだ初舞台。心配をかけたくなくて、私は優の舞台を見届けてから手術に臨むと決めました。

── お子さんたちの存在が心の支えになっていたのですね。

ペピーさん：そうです。手術は当初7～8時間と聞いていましたが、実際には10時間以上に及ぶ大手術になりました。本来なら1か月以上の入院が必要だと言われていたのに、驚くほどの回復力で、お医者さんから「あなたは宇宙人か」と笑われたほどです。ただ、腫瘍を取り除く代償として右耳の聴力は失いました。今でも右側にいる人の声は聞き取りにくいんです。

あの子たちがいたから、何度でも立ち上がれた

── リナさんの摂食障害にぺピーさんの腫瘍。さまざまな困難が訪れましたが、振りかえってどんなことを思いますか？

ペピーさん：それでも、こうして元気に過ごせていることに感謝しています。どんなときでも私を支えてくれたのは5人の子どもたちです。それぞれ父親が違いますが、互いを思い合う気持ちはみんな強く、家族の結束力は固いです。私は3度の結婚と離婚を経験して子どもたちには苦労させてしまいましたが、愛情はたっぷり注いできました。そして、あの子たちがいたから、私は何度でも立ち上がることができました。

