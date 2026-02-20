大塚明夫、受刑者役で『東京P.D.』出演「ワクワクしております。なにしろ面白い」
声優の大塚明夫が、フジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』』(毎週火曜21:00〜※放送終了後、FODでseason2独占配信)に出演する。
大塚明夫
大塚が演じるのは、刑務所に服役している受刑者の大沼保。大沼は、22年前に政和党幹事長を務めていた清原崇が爆殺未遂に巻き込まれた未解決事件について知っていることがあると今になって名乗り出る。それは清原が当時住んでいた自宅マンションの前で、何者かが仕掛けた爆弾が爆発し重傷を負った事件で、自己啓発団体の“新生自尊の会”が関わっているとされていて…。
大塚は「ワクワクしております。なにしろ面白い。社会派ドラマはだいたい元ネタになる事件がありますが、今回も未解決の事件です｡皆様どうぞお楽しみに!」とコメントしている。
【編集部MEMO】
大塚明夫は、『メタルギアソリッド』シリーズのソリッド・スネーク役、『攻殻機動隊』シリーズのバトー役、『ブラック・ジャック』のブラック・ジャック役、『ルパン三世』の次元大介役など、数多くの人気キャラクターで声優を務めている。
(C)フジテレビ
(C)フジテレビ