4月10日に公開される森七菜主演映画『炎上』の本ポスターと予告編、場面写真が公開された。

本作は、2017年に公開された短編映画『そうして私たちはプールに金魚を、』が第33回サンダンス映画祭ショートフィルム部門のグランプリを日本映画として初受賞し、2019年に公開した長編映画デビュー作『WE ARE LITTLE ZOMBIES』が第35回サンダンス映画祭で日本映画として初めて審査員特別賞のオリジナリティ賞を受賞した、長久允監督のオリジナル脚本による最新作。長久監督が映画化するために5年間温めていた企画であり、様々な人に取材を重ねながら物語を作り上げた。

映画の舞台である新宿・歌舞伎町で実際にロケも敢行し、街のありのままの姿や生きる若者のリアルな姿と、長久ワールドを融合させ、第42回サンダンス映画祭では挑戦的で既存の枠にとらわれない作品が選ばれるNEXT部門にノミネート。ワールドプレミア上映も開催された。

森が主人公・小林樹里恵（通称：じゅじゅ）を演じ、共演にはアオイヤマダ、曽田陵介、一ノ瀬ワタル、新津ちせ、松崎ナオ、古舘寛治、広田レオナ、森かなた、髙橋芽以らが名を連ねている。

公開された予告編は、「新宿・歌舞伎町。無職、十代女性による放火事件―」というナレーションから始まる。主人公・樹里恵（森七菜）の強烈な視線が突き刺さる印象的なシーンから、1人の少女の苦しい過去を暴き、彼女が見つけた唯一の安息の地、歌舞伎町へと移り変わっていく。トー横広場に救いを求め、様々な境遇を抱える同年代の仲間たちと出会った樹里恵。彼女は、初めてできた親友の三ツ葉（アオイヤマダ）や新宿に来たばかりの樹里恵をグループに招き入れるリス（曽田陵介）、歌舞伎町に集まる子供たちの親代わりとなり、住む場所や仕事を与えている“神”的存在である KAMIくん（一ノ瀬ワタル）らから、生きる術を学び、人生の楽しさに気づいていく。しかし、そんな彼女に次第に大きな影が忍びよる。

KAMIくんの言う「簡単に真人間になんてなれないからな」という衝撃の一言をきっかけに、暴れ叫ぶ樹里恵やトー横広場に倒れ込む彼女の姿が映し出され、過去のトラウマがフラッシュバックするかのように樹里恵を襲っていく。キラキラして幻想的な街である新宿・歌舞伎町は、彼女にとってまさに天国のような場所だったはず。初めて希望を抱き、夢に向かって必死に生きていた彼女に一体何が起きたのか。「影がひとつもない世界……そんなもんあるかよ」と吐き捨てた言葉に隠された真相とは。

あわせて、歌舞伎町を背景に一人佇む樹里恵の姿や満面の笑顔で仲間とともにはしゃぐ彼女の姿などを捉えた場面写真も公開。三ツ葉やリス、KAMIくん、マスミ（広田レオナ）、マスミの車椅子を押す阿Q（森かなた）、眼帯姿が印象的なOra（髙橋芽以）ら樹里恵を取り囲む人たちの姿も確認できる。一方で、厳しい教育で樹里恵を追い詰める両親（古舘寛治・松崎ナオ）らの姿からは、異質な空気感が感じられ、そんな場所から逃げ出そうとする、樹里恵の必死な後ろ姿を捉えた1枚も。

さらに、「なぜ、彼女は歌舞伎町に火をつけたのか」というコピーとともに、華やかなメイクに虚な目をした樹里恵が写し出された本ポスターも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）