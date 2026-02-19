木村拓哉が2月17日、Instagramを更新。その近影に、ファンから心配の声が集まっている。

「この日、木村さんは《本日のレコーディングはちょいと苦戦しましたが、スタッフも根気強く付き合ってくれて…。ありがとうございました!》と投稿しました。スタッフへの感謝をつづり、大きなマイクの前に立つ自撮り写真を公開しました」（芸能担当記者）

もともとフェイスラインがシャープな木村は、53歳になったいまも端正な顔立ちだが、Xでは

《木村くん痩せてない?》

《キムタクやっちゃ痩せたように見えるけど》

など、見た目の変化を心配する声が見られた。芸能プロ関係者が語る。

「写真では、首の筋が浮き出るほど首まわりが細いことが分かります。顎先もすっきりしていますね」

2月12日には、車内から撮影した1枚を投稿しているが、目元や口元に影が入り、疲れを心配する声もあがっていた。とはいえ、人一倍健康に気を遣っていることで知られる木村。今回、投稿された写真についても、写り方の影響が大きいようだ。

「首をやや前に突き出していることから、筋が目立つ角度になっていることもあります。また、照明が上から当たり、顔全体に影がかかっていることも理由かもしれません」（同前）

木村は現在、主演作のプロモーションに奔走している。芸能プロ関係者が続ける。

「2月20日から、木村さん主演の『教場』シリーズ集大成となる映画『教場 Requiem（レクイエム）』が公開されます。目下、宣伝も兼ねてフジテレビの番組に出ずっぱりです。

16日には約3年ぶりに『ネプリーグ』に出演し、共演しているキャストらとクイズで盛り上がりました。24日には『華大さんと千鳥くん』に、同じく共演者で後輩のtimeleszの佐藤勝利さんと出演します。

また『トークィーンズ』には2月19日の前編、26日の中編、さらに3月5日の後編と、番組初の3週連続での出演をします。『自分に打ち勝つ哲学』『センスの磨き方』などを深掘りする予定です」

12日の投稿では、新たな撮影が入っていることも明かしていた木村。連日の稼働に加え、レコーディングも重なり多忙な日々が続いているだけに、無理はしないでほしいところだ。