【独自】映画「翔んで埼玉」やMVで有名なロケ地前で火事　3人組が何かを焼き燃え広がったか　出火から逃走までの一部始終　栃木・大谷資料館

栃木・宇都宮市の「大谷資料館」に隣接する公園で、3人組が火気厳禁の場所で火を扱い、テーブルなど施設の一部を全焼させ逃走した。防犯カメラには、3人組がテーブル付近で何かを焼いているような様子が確認でき、火が燃え広がった後に消火を試みたものの、最終的にゴミを捨てて車で逃げ走る一部始終が記録されていた。

防犯カメラが捉えた出火の瞬間

栃木・宇都宮市にある人気映画のロケ地の目の前で火災が発生した。

人気ロケ地の目の前で、出火から犯人逃走までの一部始終を独自取材した。

深夜の火事は、有名アーティストのミュージックビデオが撮影された、人気ロケ地のすぐ目の前で起きた。

取材班：

テーブルは土台だけ残されて、跡形もなく焼けてしまっています。

現場の防犯カメラが、火の手が上がる瞬間から逃走までの一部始終を捉えていた。

大谷資料館・大久保恭利館長：

煙が上がっているので、何か焼いているのかなと思います。この辺から火が強い。

被害を訴えたのは、栃木・宇都宮市にある「大谷資料館」の大久保館長だ。大谷石の採掘場を一般公開した施設で、現在2年ぶりに期間限定で公開されているのは、岩の間から光が差し込む幻想的な「地下神殿」だ。

様々なアーティストのミュージックビデオや、映画「翔んで埼玉」のロケ地にもなった。

資料館スタッフ：

ファンの方が多い。写真をよく撮っていたりしていますね。

そんな人気のロケ地のすぐ目の前で、悪質な事件が起きた。

大谷資料館・大久保恭利館長：

資料館の駐車場から歩いてすぐの場所に「大谷景観公園」というのがありまして、あそこから火が上がった。

12日の深夜、資料館の目の前にある公園で火事が起きた。

取材班：

ベンチがあった場所でしょうか。土台だけが残されて、黒く焼け焦げています。

テーブルが跡形もなくなるほどの火事だ。

火が燃え続ける中…3人組は車で逃走

その一部始終を、防犯カメラが捉えていた。

12日午後10時10分、3人組が車から降りてテーブルへと歩いていく。ベンチに座ると、早くも異変が起きる。

大谷資料館・大久保恭利館長：

最初、たぶん懐中電灯の光だと思うんですけど、途中から煙が結構上がり出すので。

火気厳禁の公園で何かを焼いているのか、ライトの光が炎に変わり、もくもくと煙が上がり始めた。しばらくすると強く発光した直後、火は強まり、3人組は近くのトイレを往復して水をかけている様子も確認できる。しかし、火は収まらない。

大谷資料館・大久保恭利館長：

完全には消えていない状態で、この後そのまま逃げてしまう感じです。ちょっと許せないのは、このあと車に戻ってゴミを捨てていくんです。

3人組の1人が何かを捨てる様子も映っていた。映像の奥ではその瞬間も火は燃え続け、3人組は車で逃走した。その後炎は勢いを増し、大量の煙が立ち上る。

午後11時に目撃者からの通報があり、現場に消防が到着した。1時間以上にわたり燃え続けた火事は午後11時半過ぎに消し止められたが、テーブル1基とイス4脚が全焼した。

宇都宮市は、被害のあったエリアを立ち入り禁止にしている。

大谷資料館・大久保恭利館長：

火が出た時点ですぐ消防車を呼んでおけば、ここまで燃えることがなかったと思うので。早く捕まってほしいし、どういう形にしろ反省はしてほしい。

警察は器物損壊事件として調べている。

（「イット！」2月18日放送より）