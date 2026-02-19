英語の自己紹介で「My name is」は使わない!?　令和の新常識で使われる別の言葉

本日2月19日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』2時間スペシャルでは、「こんなに変わった！昭和の常識と令和の新常識 テストで学ぶ『これが今でしょ！』」が放送される。

時代とともにあらゆる分野で研究は進み、新たな事実が続々判明。それに伴い、昭和の時代には常識とされていたことが覆され、現在は新たな常識へと変化したものが数多くある。

そこで今回は、「けが」「かぜ」「教育」「食事」「睡眠」、そして「地震・防災」の分野で、昭和の常識が令和の新常識ではどう変わったのか、林修がテストに本気で挑みながら徹底的に学んでいく。

ゲスト学友には、ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』に出演中の千葉雄大と大澤サラを迎え、林にテストで勝つべく伊沢拓司、伊集院光、名取裕子らとともに挑む。

◆教育・睡眠・食事事情の変化とは？

昭和ではスパルタ教育が当たり前で、なかには教師が竹刀を持って指導にあたるなど、今では考えられないことも多くあったが、令和の今はそんな「教育」を取り巻く環境は大きく変わった。

なかには意外なものも変化を見せていて、かつては小学生の鉛筆の濃さは「HB」が主流だったが、現在はある理由から変わってきたそう。

予備校講師歴35年の林は自信満々に「2B」と解答する一方、千葉は謎の珍解答を披露。はたして正解は何なのか、その理由とあわせて紹介される。

また、英語の授業でも昔と今では変わっていることが。

昭和時代には、英語の教科書で定番だった自己紹介は「My name is」だったが、令和の新常識では別の言葉が使われている。

一体なぜ「My name is」が使われなくなったのか？ そして現在は、どのように英語で自己紹介するのか？

他にも、「睡眠」や「食事」にまつわる常識も大きく変化している。

昭和の常識では、「成長ホルモンがもっとも出るのは、夜10時から深夜2時の間」や、「お風呂に入ったらすぐに寝る」ことが良いとされてきたが、令和の今、それらは覆されてまったく異なる新常識が誕生。

また「食事」でも、かつては「ミョウガを食べると物忘れがひどくなる」と言われてきたが、令和の新常識では正反対のことが言われている。一体どういうことなのか？