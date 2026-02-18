【『おしゃれキャット』マリー】猫用グッズの2026春夏コレクション！
ディズニー・アニメーション映画「おしゃれキャット」の人気キャラクター『マリー』をデザインに取り入れた猫用グッズシリーズの2026年春夏コレクションが、2026年2月13日（金）から順次、全国の「ペットパラダイス」店舗およびオンラインショップにて販売を開始した。
＞＞＞コレクションをチェック！（写真8点）
2026年春夏コレクションでは、『マリー』の象徴カラーであるピンクを基調に、ブラックをアクセントに用いたアイテムが展開される。可憐さの中に落ち着きのあるカラーを加えることで、甘さに偏らない大人のフレンチガーリーなスタイルを表現しています。愛猫用アイテムでありながら、インテリアやライフスタイルに自然と溶け込むデザインを追求し、「かわいい」だけにはとどまらないラインアップを提案している。
また、昨年好評だった「ゆりかごハウス」などの人気アイテムは、素材やディテールを見直し、トレンドを取り入れた仕様へとアップデート。『マリー』の世界観を大切にしつつ、シーズンごとに進化を続けている。
ラインナップは、マリー ゆりかごハウス（桃色）、マリー 羊毛ボール（2個セット）、マリー なりきり猫首輪（2サイズ展開）、マリー ドットリボン首輪（2サイズ展開）。
『マリー』シリーズは、単発の商品展開にとどまらず、世界観を継続的に楽しめるラインアップ構成を目指しており、今後はなりきり帽子、首輪、猫じゃらしといった定番アイテムも含め、シリーズとしての展開をさらに拡充していくといういう。シーズンごとに表情を変えながら、愛猫との日常に彩りを添え、長く愛される商品を国内外のお客さまに向けて提案してい区とのこと。今後の展開もお楽しみに。
