ある日、金時くんがいつものようにおじいちゃんの隣に座っていると、こちらへ向かって伸びてくる手が。大好きなおじいちゃんを守るために吠える金時くんでしたが、その後迎えた結末が可愛すぎると話題になりました。

「おじいちゃんとわんちゃんコンビでめっちゃ可愛い」「優秀なSP」などと評判で、20万回以上再生されています。

【動画：絶対におじいちゃんを守りたい犬→手を伸ばしただけなのに…ブチギレる光景と『まさかの結末』】

定位置に座っていると…？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『__official71』へ投稿された、小型犬の「金時くん」の様子です。金時くんはおじいちゃんが大好きで、お家での定位置はおじいちゃんの隣なのだそう。

この日も定位置に座っていた金時くんでしたが、そこでハプニングが。自分たちへ向けて手が伸びてきたことに気付いた金時くんは、大好きなおじいちゃんを守るため小さな体で勇敢に立ち向かったのだとか。

吠え続ける金時くん

実はこの手は、飼い主さんの娘さんの手なのですが、おじいちゃんの一番がいい金時くんはちょっかいを出してくる手に敵意を丸出しに。威嚇しながらワンワン吠えて、一生懸命遠ざけようとしたといいます。

そのことに気付いたおじいちゃんが何度か金時くんを止めたのですが、娘さんの手はまだこちらへ向かってくるため、金時くんも警戒を解きません。おじいちゃんを守るように前に立ち、吠え続けたのでした。

金時くんと手が迎えたまさかの結末とは？

ところが、突然テレビに気を取られてしばらく見入ったかと思うと、さっきまでの怒り状態が嘘のように大人しく座る金時くん。どうやら怒るのに飽きてしまったのだそうで、残された娘さんの手は少し寂しそうでした。

誰よりもおじいちゃんが大好きな金時くんと、そんな金時くんをとても可愛がってくれるおじいちゃん。二人一緒の姿を見ると、幸せをお裾分けしてもらえたような気持ちになりました。いつまでもいつまでも仲良しでいてください。

この投稿へは「おじいちゃん大好きなんだね」「おじいちゃん幸せだ～」「じいちゃんと金君の関係が大好き」「じいちゃんと顔似てる」など、おじいちゃんにちょっかいを出そうとする手に怒る金時くんの可愛さと、突然飽きてしまう自由奔放さに魅了された視聴者から、多くのコメントと4000件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『__official71』では、おじいちゃんのことが大好きで堪らないという小型犬「金時くん」の、見ると楽しい気持ちになれたりほっこりできる日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「__official71」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。