2月17日、令和ロマン・郄比良くるまと、美容家でタレントのMEGUMIの熱愛を「週刊文春」が報じた。

「意外な組み合わせに、多くのファンから驚きの声が届いています。

MEGUMIさんといえば、先日、配信されたNetflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』の企画・プロデュース・MCを担当しています。いわゆる元ヤンキーの、血の気の多い男女たちが愛を学ぶという異色の内容で話題となり、週間ランキングは4週間連続1位という大ヒット作品となりました。恋リア好きで知られるくるまさんは、この番組にドハマリしたそうで、大ヒット記念として、くるまさんと、MCのMEGUMIさんと永野さんの3人で対談した特別動画『ラヴ上等〜本音上等〜』が、12月に公式YouTubeチャンネルで配信されています。

動画で、MEGUMIさんは番組のファンだというくるまさんに『うれしい。くるまさんもすごいファンだったから……』などと語っています。直近で目立った接点といえばこの動画ぐらいでしたから、熱愛報道を受け『このときからつき合っていたのかな』などと推察する声があがっていました」（芸能担当記者）

MEGUMIは2023年12月、Dragon Ash・降谷建志と離婚。現在は1児の母でありながら、美容家やタレント、女優業に邁進し、プロデューサーとしても、『ラヴ上等』でその手腕を大いに見せつけることとなった。Xでは、お相手選びの“選球眼”に疑問を投げかける声も聞こえてくる。

《不倫の裁判中やのにエグいな》

《令和ロマン・くるまとMEGUMIの恋愛? 不倫関係で訴えられてるのに?》

こうした反応が出てくるのは、元夫・降谷との離婚理由と、くるまをめぐる過去の“騒動”が関係しているようだ。

「MEGUMIさんが降谷さんと離婚する数カ月前、降谷さんが30代のキャバクラ嬢と数年間、不倫しており、MEGUMIさんとは別居状態にあることが『文春オンライン』で報じられました。降谷さんは、それまでMEGUMIさんと子どもが生活していた自宅に女性を招き入れていたとも伝えられ、“やりたい放題”な様子が批判を集めることに。ほどなくして離婚が成立し、あまりにスムーズな“手打ち”ぶりに、世間からMEGUMIさんへの応援が集まっていました」（前出・芸能担当記者）

一方のくるまは2025年2月、「NEWSポストセブン」に既婚女性との不倫が報じられた過去がある。報道によれば、既婚者で子どものいる一般女性と、くるまは1年以上にわたる不倫関係にあり、一時は半同棲状態に。女性は夫と離婚したが、2024年11月、くるまから一方的に別れを告げられたという。くるまはこの報道に、事実と異なる点がいくつか見られたと指摘し『交際していたのは事実です。ただ、不倫関係はありません』と、疑惑を否定。しかし、「M-1グランプリ」2連覇から間もない醜聞に、世間は騒然としていた。

同時期には、著書の担当編集者とのお泊まりデートが『FRIDAY』に報じられていたことも、混乱を招いた。こちらについても、『編集者の方とは仕事上の関係です』と説明しているが……。

「同年12月には、女性の元夫が、くるまさんに300万円の慰謝料を請求する民事裁判を起こしていたことも報じられており、裁判の行方はまだ聞こえてきません。MEGUMIさんとしては、くるまさんの過去をどうとらえているのか、気になるところですが……」（同前）

今度こそ、くるまには安全運転な恋愛をお願いしたいところだ。